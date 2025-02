Coraz gorsza sytuacja wielkiej rywalki Świątek. Duży cios

Jelena Rybakina to jedna z najlepszych tenisistek świata, która wielokrotnie potrafiła toczyć zacięte boje z Igą Świątek. Niestety, Kaszka boryka się z problemami dotyczącymi jej teamu. Niedawno wybuchła afera z jej zawieszonym trenerem Stefano Vukovem, natomiast swoje odejście zadeklarował jej agent. Teraz z kolei rozstanie ogłosił trener przygotowania fizycznego. Rybakina przed ważnymi turniejami w USA została praktycznie sama.

Wiele wskazuje na to, że Rybakina niebawem będzie zmuszona budować swój team od nowa - tuż przed rozpoczęciem prestiżowych turniejów Indian Wells oraz Miami Open. Finałem amerykańskiego tournée ma być wielkoszlemowy US Open. Być może do tego czasu Kazaszka zdoła poukładać swoje sprawy. Aczkolwiek łatwo nie będzie.

Najpierw na jaw wyszła afera z Vukovem, po tym jak dziennikarze "The Athletic" opublikowali szczegóły jego specyficznej relacji z Rybakiną. Chorwat miał znęcać się psychicznie i fizycznie nad swoją podopieczną. Z tego powodu został zawieszony przez organizację WTA.

Z teamu 25-latki odszedł jej agent, a teraz w mediach społecznościowych informację o rozstaniu przekazał trener przygotowania fizycznego Azuz Simcich.

"Po niesamowitej podróży z Jeleną, czas ruszyć dalej. Jestem głęboko wdzięczny za doświadczenia, wyzwania i niezapomniane momenty, które wspólnie dzieliliśmy. Życzę ci samych sukcesów i szczęścia" - napisał.

Rybakina, która zajmuje siódme miejsce w rankingu WTA, tegoroczny sezon zaliczy do przeciętnych. W Australian Open dotarła do 1/8 finału, w Abu Zabi odpadła w półfinale, natomiast w Dausze przegrała w ćwierćfinale ze Świątek. Ostatni jej turniej - w Dubaju, to półfinał i niepowodzenie z Mirrą Andriejewą.

W swojej karierze kazachska tenisistka wygrała Wimbledon w 2022 roku oraz dotarła do finału Australian Open w 2023 roku. W tym samym sezonie była najwyżej w rankingu WTA - na trzecim miejscu.

Polsat Sport