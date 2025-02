Derby Stambułu nie zachwyciły. Grali Polacy

Przed przerwą spotkanie nie należało do najbardziej widowiskowych. Po obu stronach było dużo strat i niedokładności. Do tego zarówno jedni, jak i drudzy nie byli w stanie stworzyć sobie dogodnych sytuacji podbramkowych. Ostatecznie piłkarze zeszli do szatni przy bezbramkowym remisie.

W drugiej połowie też przez długi czas niewiele było okazji do strzelenia gola. Po upływie godziny gry boisko opuścił Sebastian Szymański. Miejsce reprezentanta Polski na placu gry zajął Sofyan Amrabat. W 68. minucie gry w końcu obejrzeliśmy groźną akcję pod bramką Galatasaray. Strzelał Youssef En Nesyri, ale świetną interwencją popisał się Fernando Muslera.

Z biegiem czasu stało się jasne, że goli w tym spotkaniu nie zobaczymy. Derby zakończyły się bezbramkowym remisem, po którym w tabeli ligi tureckiej mamy status quo. Lider Galatasaray ma nadal sześć punktów przewagi nad drugim Fenerbahce.

Galatasaray - Fenerbahce: 0:0

Galatasaray: Muslera - Frankowski, Sanchez, Bardakci, Elmali (78, Mertens) - Lemina, Torreira, Yilmaz, Sara (69, Akgun), Sallai - Osimhen

Fenerbahce: Egribayat - Aydin (83, Muldur), Skrinar, Soyuncu (61, Dijku), Akcicek, Kostić - Szymański (61, Amrabat), Fred, Tadić - En Nesyri, Dżeko (83, Talisca)