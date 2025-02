Ma prawie 40 lat na karku i wyczynia takie rzeczy. "On jest darem, prezentem dla futbolu"

Modric, zdobywca Złotej Piłki w 2018 roku, w 41. minucie przyjął na klatkę piersiową piłkę wybitą przez obrońców po rzucie rożnym, po czym efektownym wolejem trafił w górny róg bramki gości.

ZOBACZ TAKŻE: Real Madryt wygrał w lidze. Zacięta walka o mistrzostwo Hiszpanii

Chorwacki pomocnik trafił do Realu w 2012 roku i od tego czasu wywalczył z nim 28 trofeów. Po tym sezonie jego kontrakt dobiegnie końca.

Ancelotti na konferencji prasowej po meczu przyznał, że Modric ze względu na zasługi dla "Królewskich" powinien móc opuścić klub na własnych warunkach. Porównał też jego sportową długowieczność do byłego włoskiego gwiazdora - Paolo Maldiniego.

- Modric jest prezentem dla futbolu. Taki piłkarz to dar ze względu na jego jakość, profesjonalizm, kulturę gry. Powinien zostać tak długo, jak zechce, a jeśli odejść, to na własnych warunkach. To, co robi, wciąż robi bardzo dobrze. Wszyscy w Realu mieliśmy szczęście, że mamy do czynienia z taką legendą – powiedział Ancelotti.

- Miałem innego 40-letniego piłkarza, którym był Maldini. Można ich porównać pod względem tego, jaki piłkarz powinien, może nawet jaki musi być. Są fantastycznymi przykładami dla wszystkich. Nieprzypadkowo osiągnęli "czterdziestkę" w świetnej formie. Liczy się genetyka, ale także zaangażowanie i nastawienie - dodał włoski trener.

W profesjonalnym futbolu pochodzący z Zadaru Modric rozegrał 864 mecze, w których zdobył 94 gole.

Real przerwał na trzech serię meczów ligowych bez zwycięstwa i z dorobkiem 54 punktów jest drugi w tabeli. Gorszą różnicą bramek ustępuje Barcelonie, której barwy reprezentują Wojciech Szczęsny i Robert Lewandowski.

Ancelotti chwalił swoich piłkarzy za występ przeciw Gironie, choć zaznaczył, że w środku tygodnia z Manchesterem City (3:1) w Lidze Mistrzów zagrali lepiej.

- Często zdarza się, że nawet gdy kontrolujesz grę, ale prowadzisz tylko 1:0, to ostatecznie zremisujesz. Ale nasz drugi gol "zabił" mecz. Mogliśmy to zrobić wcześniej, ale graliśmy naprawdę dobrze. Nie było łatwo powtórzyć determinacji z meczu z City, pewnie do końca to się nie udało, ale możemy być zadowoleni - analizował.

W środę stołeczny zespół zmierzy się z Realem Sociedad San Sebastian w pierwszym meczu półfinałowym Pucharu Króla, a następnie 1 marca uda się do Sewilli na pojedynek z Betisem w La Liga.

PAP