Niezwykły prezent urodzinowy dla Flicka! La Liga nagrodziła trenera Barcelony

Hansi Flick, obecny trener FC Barcelony, obchodzi dziś swoje 60. urodziny. W dniu jubileuszu niemiecki szkoleniowiec otrzymał wyjątkowy prezent – został wybrany Trenerem Miesiąca La Liga za luty 2025 roku. To już trzecie takie wyróżnienie dla Flicka w obecnym sezonie.

Nagroda dla Trenera Miesiąca La Liga, przyznawana od sezonu 2013/2014, trafia do szkoleniowców, którzy w danym miesiącu osiągnęli wyjątkowe wyniki ze swoim zespołem w rozgrywkach ligowych. W lutym 2025 roku Flick rywalizował o to wyróżnienie z Jose Bordalasem z Getafe CF oraz Carlosem Corberanem z Valencii CF. Ostatecznie to niemiecki szkoleniowiec sięgnął po zwycięstwo, a statuetka trafiła w jego ręce w dniu jego 60. urodzin, czyniąc ten moment jeszcze bardziej wyjątkowym.

Pod wodzą Flicka Barcelona zanotowała w lutym imponującą serię zwycięstw, pokonując kolejno Deportivo Alaves (1:0), Valencię CF (5:0), Sevillę FC (4:1), Rayo Vallecano (1:0) oraz Las Palmas (2:0). Dzięki tym wynikom "Blaugrana" nie tylko odzyskała pozycję lidera La Liga, ale także awansowała do półfinału Pucharu Króla, gdzie zmierzy się z Atletico Madryt. Łącznie, od początku 2025 roku, zespół z Katalonii pozostaje niepokonany.

Polscy zawodnicy odegrali kluczową rolę w lutowych sukcesach Barcelony. Robert Lewandowski trzykrotnie znajdował drogę do siatki, a jego trafienia przeciwko Alaves i Rayo Vallecano miały bezpośredni wpływ na zdobycie przez "Blaugranę" kompletu punktów. Z kolei Wojciech Szczęsny nie tylko stał się filarem defensywy "Dumy Katalonii", ale również wywalczył sobie status pierwszego bramkarza, odsuwając na dalszy plan Inakiego Penę. Doświadczony golkiper zanotował cztery czyste konta w pięciu meczach rozegranych w lutym.