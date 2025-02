Opublikowano nowy ranking WTA! Zmiany w czołówce

Na oficjalnej stronie WTA pojawił się najnowszy ranking WTA. Chociaż Aryna Sabalenka nadal plasuje się na pierwszym miejscu, a Iga Świątek jest wiceliderką, to w czołowej dziesiątce doszło do kilku zmian.

Turnieju w Dubaju miał być dla Świątek szansą, by przybliżyć się do Sabalenki. Pochodząca z Raszyna zawodniczka odpadła ze zmagań w Zjednoczonych Emiratach Arabskich już w swoim trzecim starciu. Przez to przewaga Białorusinki, zamiast się zmniejszyć, to jeszcze bardziej się powiększyła. Sabalenka nadal plasuje się na pierwszym miejscu w rankingu, a Świątek do swojej największej rywalki brakuje 1091 punktów.

W najnowszej odsłonie ogólnoświatowego zestawienia, która została opublikowana w poniedziałek 24 lutego, doszło natomiast do kilku zmian w najlepszej dziesiątce. Na czwarte miejsce wskoczyła Jessica Pegula, a na piątej pozycji plasuje się teraz Madison Keys. Spadek o dwie pozycje zaliczyła natomiast Jasmine Paolini, która jest teraz szósta.

Dzięki zwycięstwu w Dubaju na spory skok w rankingu mogła liczyć Mirra Andriejewa. 17-letnia tenisistka awansowała o pięć pozycji i zajmuje teraz dziewiąte miejsce. Zaraz za nią znajduje się Emma Navarro, natomiast z czołowej dziesiątki ogólnoświatowego zestawienia wypadła Paula Badosa.

Polskich kibiców z pewnością interesuje również, jak wygląda sytuacja innych topowych polskich tenisistek oprócz Świątek. Magdalena Fręch zaliczyła spadek o trzy pozycje, przez co zajmuje 31. miejsce. Magda Linette jest nadal 37.

Czołówka rankingu tenisistek WTA Tour - stan na 24 lutego:

1. (1) Aryna Sabalenka (Białoruś) 9076 pkt

2. (2) Iga Świątek (Polska) 7985

3. (3) Coco Gauff (USA) 6333

4. (5) Jessica Pegula (USA) 5196

5. (6) Madison Keys (USA) 4679

6. (4) Jasmine Paolini (Włochy) 4518

7. (7) Jelena Rybakina (Kazachstan) 4328

8. (8) Qinwen Zheng (Chiny) 3780

9. (14) Mirra Andriejewa (Rosja) 3720

10. (9) Emma Navarro (USA) 3704

...

31. (28) Magdalena Fręch (Polska) 1712

37. (37) Magda Linette (Polska) 1479

131.(131) Maja Chwalińska (Polska) 561

204.(210) Linda Klimovicova (Polska) 346

222.(225) Katarzyna Kawa (Polska) 320

302.(302) Gina Feistel (Polska) 216

389.(389) Martyna Kubka (Polska) 153