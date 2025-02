Pięściarz przegrał walkę z chorobą. Trzykrotnie wznosił pas mistrzowski

132 tysiące - przy takiej liczbie widzów przyszło mu stoczyć walkę w lutym 1993 roku w Meksyku. Rywalem amerykańskiego pięściarza był wówczas Julio Cesar Chavez Sr. Do pojedynku tego doszło na Estadio Azteca. Co ciekawe, jest to wciąż starcie bokserskie z największą w historii publicznością na świeżym powietrzu.

Haugen swoje pierwsze oficjalne walki toczył w latach 80' minionego wieku. W 1986 roku sięgnął po tytuł mistrza świata po raz pierwszy. Wtedy pokonał Jimmy'ego Paula i tym samym odebrał mu pas IBF w wadze lekkiej. Drugi raz mistrzem świata w tej samej kategorii został w 1986 roku. W 1991 roku udało mu się zostać najlepszym bokserem w wadze półśredniej.

Po raz ostatni na ringu rywalizował w 1999 roku, natomiast tamto starcie anulowano, ponieważ okazało się, że Greg Haugen otrzymał pozytywny wyników testów dopingowych.