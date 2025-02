Barkom Każany Lwów kontra PGE GiEK SKRA Bełchatów to mecz 26. kolejki PlusLigi. Relacja live i wynik na żywo ze spotkania Barkom Każany Lwów - PGE GiEK SKRA Bełchatów na Polsatsport.pl.

Ukraińska drużyna walczy do samego końca o utrzymanie w PlusLidze. Wiemy już, że pierwszym spadkowiczem jest Nowak-Mosty MKS Będzin. Czy siatkarze Barkomu podzielą los będzinian? Jeśli chcą utrzymać szanse na pozostanie na najwyższym szczeblu rozgrywkowym, to muszą zainkasować trzy punkty w rywalizacji z PGE GiEK SKRĄ Bełchatów. W ostatnich pięciu kolejkach drużyna ze Lwowa wygrała dwukrotnie - z Cuprum Stilon Gorzów oraz Steam Hemarpol Norwid Częstochowa. Oba mecze zakończyły się wynikiem 3:1. Do 13. miejsca, na którym znajduje się PGE Stal Nysa, tracą sześć punktów.

ZOBACZ TAKŻE: Reprezentantka Polski w siatkówce zagra w Brazylii? To byłby hitowy transfer

PGE GiEK SKRA Bełchatów wydaje się być już pewna występu w fazie play-off. Podopieczni Gheorghe Cretu zaliczyli ostatnio serię czterech zwycięstw z rzędu, a pokonali kolejno: Nowak-Mosty MKS Będzin, PSG Stal Nysa, JSW Jastrzębski Węgiel i Aluron CMC Warta Zawiercie. Po 25 rozegranych spotkaniach mają na koncie 43 oczka, zajmując tym samym siódme miejsce w tabeli rozgrywek.

Relacja live i wynik na żywo meczu Barkom Każany Lwów - PGE GiEK SKRA Bełchatów na Polsatsport.pl. Początek spotkania o godzinie 17:30.