Sytuacja została opanowana. Kibice Fiorentiny mogą odetchnąć z ulgą

W drugiej połowie niedzielnego spotkania w Weronie Kean, najskuteczniejszy piłkarz "Violi" w tym sezonie, stracił na moment przytomność po tym, jak nieco wcześniej w walce o piłkę został trafiony w głowę kolanem przez obrońcę gospodarzy Pawła Dawidowicza.

Pierwotnie lekarze opatrzyli Keana i pozwolili mu wrócić na boisko, jednak w pewnym momencie zaczął on tracić równowagę i upadł na murawę, a zawodnicy obu drużyn zaalarmowali służby medyczne. Został zniesiony na noszach i z założonym kołnierzem ortopedycznym karetką odjechał do szpitala.

"Piłkarz powrócił już do Florencji. Wszystkie testy kliniczne i diagnostyczne dały negatywne wyniki" - napisała ANSA, powołując się na informacje z klubu.

To już drugi podobny przypadek zawodnika "Violi" w tym sezonie. W grudniu pomocnik Edoardo Bove zasłabł na boisku wskutek zawału serca w trakcie spotkania przeciwko Interowi Mediolan. Trafił do szpitala, gdzie przebywał prawie dwa tygodnie, a później został mu wszczepiony podskórny defibrylator. We Włoszech to urządzenie stanowi przeciwwskazanie do profesjonalnej gry w piłkę nożną, więc zawodnik będzie ewentualnie mógł kontynuować karierę za granicą.

Kean zdobył w tym sezonie 15 bramek ligowych i zajmuje drugie miejsce w klasyfikacji strzelców. Prowadzi Mateo Retegui z Atalanty Bergamo - 21 goli.

W tabeli ekstraklasy Fiorentina jest szósta - 42 pkt. Liderem jest broniący tytułu Inter Mediolan, którego piłkarzami są Piotr Zieliński i Nicola Zalewski. Po sobotnim zwycięstwie nad Genoą 1:0 mistrz ma 57 pkt.

PAP