WTA w Austin: Rosolska/Haverlag - Dolehide/Hunter. Relacja live i wynik na żywo

Alicja Rosolska/Isabelle Haverlag - Caroline Dolehide/Storm Hunter to spotkanie 1. rundy turnieju WTA w Austin. Relacja live i wynik na żywo meczu Alicja Rosolska/Isabelle Haverlag - Caroline Dolehide/Storm Hunter na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 18:00.

Występ w turnieju WTA 250 w Austin jest dla Alicji Rosolskiej pierwszym w głównym tourze w tym sezonie. Dotąd Polka - w parze z Weroniką Ewald - dotarła do najlepszej czwórki zmagań podczas ITF-a W75 w Lesznie, a także wystąpiła w finale zawodów rangi ITF W50 w Birmingham, gdzie grała po jednej stronie siatki ze Słowaczką Viktorią Hruncakovą.

W Austin Rosolska rywalizuje w duecie z Isabelle Haverlag. Dla obu tenisistek jest to pierwszy wspólny występ. Przeciwniczkami polsko-holenderskiej dwójki w 1. rundzie imprezy są rozstawione z "2" Caroline Dolehide i Storm Hunter. Amerykanka i Australijka w przeszłości rywalizowały już wspólnie w deblu. To między innymi półfinalistki Wimbledonu (2021) czy US Open (2022).

