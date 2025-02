Adam Małysz otrzymał mocny cios! "Absolutnie nie pójdziemy do sądu"

Alexander Stoeckl - od kryzysu w Norwegii do pracy w PZN-ie

Alexander Stoeckl długo wzbraniał się przed podjęciem pracy w Polsce. Rok temu przeżył poważny kryzys, po tym, jak norwescy skoczkowie, których doprowadził do wielu sukcesów, zbuntowali się przeciw niemu i – w liście do federacji – odmówili współpracy. Doszło do tego, że Stoeckl został odsunięty od ich prowadzenia, nie pojechał już na lutowe zawody do Oberstdorfu. W reakcji trener zaprosił norweskich dziennikarzy do domu, by opowiedzieć o kulisach pracy, a wywiad kilka razy przerywał przez ataki płaczu.

Dlatego po ubiegłym sezonie Adam Małysz nie był w stanie nakłonić go do podjęcia pracy w Polsce, w roli dyrektora sportowego. Po 13 latach z Norwegami i burzliwym z nimi rozstaniu Alex Stoeckl miał powyżej uszu skoków.

- Alexander zna mój numer telefonu. Jeśli będzie chciał u nas pracować, może zawsze zadzwonić – podkreślał Adam Małysz.

I w sierpniu ubiegłego roku gruchnęła wiadomość, że Stoeckl został dyrektorem sportowym PZN-u ds. skoków i kombinacji norweskiej. Wtedy jeszcze nikt nie podejrzewał, że nie chodzi mu tylko o norweską kombinację. Wielkim orędownikiem zatrudnienia rodaka był trener Thomas Thunrbichler, któremu podczas zawodów Pucharu Świata brakowało wsparcia charyzmatycznego lidera, odkąd Adam Małysz, z roli dyrektora, wcielił się w tę prezesa.

Sednem problemu nie było układ w sporej mierze zdalnej pracy Stoeckla, na który wyraził zgodę Małysz.

- Alex jest u nas w biurze bardzo często. Będzie też obecny na konkursach, zwłaszcza tych rozgrywanych w Polsce. Nie zabraknie go też na różnych szkoleniach i spotkaniach. Mieszka jednak nadal w Norwegii i nie stanowi to dla nas żadnego problemu. Dzisiaj tanimi liniami stamtąd do Polski można dolecieć za 150-200 zł. To mniejszy wydatek niż ten na podróż samochodem. Zatem nie ma żadnej bariery, a on, będąc przy swej rodzinie, będzie miał większy komfort pracy, lepiej będzie mógł funkcjonować. Gdy tylko wraca do Norwegii, to prowadzi różne zapiski, planuje swoją pracę – tłumaczył prezes.

Czy szczególnie w pierwszym roku pracy nad Wisłą nowy dyrektor nie powinien być na co dzień w Polsce, by poznać polskie skoki, trenerów klubowych i tych młodzieży? By przyglądnąć się ich pracy, przeanalizować to, co zastał, a nie bazować na opinii Thurnbichlera? Tymczasem było odwrotnie. Stoeckl był rzadkim gościem w terenie, na co narzekali trenerzy.

- Nie widziałem pracy Stoeckla. Na spotkaniu z nami, trenerami przed sezonem obiecywał, że poprawi polskie skoki, bo po to był zatrudniony. Później w naszym środowisku trenerskim Zakopanego w ogóle go nie widziałem. Dlatego nie byłem zachwycony jego pracą, wręcz przeciwnie. Myślałem sobie: "Co ten Stoeckl w ogóle u nas robi?" – podkreśla doświadczony trener i sędzia FIS Kazimierz Długopolski.

Alexander Stoeckl pracował nie tylko w PZN-ie, ale też w Norwegii

Adamowi Małyszowi Stoeckl opowiadał, że jego stały pobyt w Norwegii jest determinowany sytuacją rodzinną. Norweskie media szybko odkryły drugie dno. Okazało się, że w Norwegii Stoeckl pracuje w firmie z branży budowlanej.

"Stoeckl został kierownikiem deweloperskiej firmy w norweskim Mass Handling (NOMAS) w październiku ubiegłego roku. Przebywa w zakładzie w Ryghkollen w Mjøndalen, zazwyczaj jeden dzień w tygodniu, ale sporo pracuje zdalnie ze swego domu. Po 13 latach w roli menedżera skoków stworzył razem z partnerem firmę Life Performance Coaching" – napisała gazeta Drammens Tidende.

Austriak wyjaśnił też, jakim cudem godzi pracę w Norwegii z tą w Polsce.

- Bez problemu. W Polsce jestem tylko przez kilka dni raz na dwa czy trzy tygodniu, a biuro PZN-u znajduje się o 20 minut jazdy od lotniska w Krakowie. Bezpośrednie loty do Oslo odbywają się kilka razy dziennie i zazwyczaj bilety są bardzo tanie – cieszył się Stoeckl.

Faktycznie, np. we wtorek są aż trzy połączenia lotnicze łączące bezpośrednio Kraków z Oslo: o godz. 6:05, 12:55, 15:45.

Leo Beenhakker był prekursorem łapania dwóch srok za jeden ogon

W ten sposób okazało się, że Stoeckl potraktował PZN podobnie jak Leo Beenhakker PZPN w 2009 r. Leo był wówczas selekcjonerem reprezentacji Polski, ale nie przeszkodziło mu to w objęciu funkcji dyrektora sportowego Feyenoordu Rotterdam, co nastąpiło 1 lipca.

Oczywiście, bez zgody i poinformowania PZPN-u. Zarządzany wówczas przez Grzegorza Latę związek również wszystkiego dowiadywał się z prasy. Holenderskiej. Jak choćby o fakcie, że za sprawą negocjacji Leo Sekou Cisse przeniósł się z Rody Kerkrade do Feyenoordu.

To tylko pogorszyło stosunki na linii PZPN-Beenhakker. W końcu Lato zwolnił Holendra 9 września 2009 r., tuż po porażce ze Słowenią 0:3, w eliminacjach do MŚ 2010 r.

Stoeckl zrzucił winę na Adama Małysza. To był tylko pretekst do odejścia z PZN-u?

Alexander Stoeckl zwolnił się sam, zrzucając winę na Adama Małysza, który skrytykował go publicznie w wywiadzie. Beenhakker nie był jednak tak nietaktowny, by o swej pracy w Feyenoordzie opowiadać mediom. Robił swoje po cichu. PZPN nie miał twardych dowodów, by zerwać kontrakt z winy mało lojalnego trenera.

Czy PZN myśli o drodze prawnej przeciw Stoecklowi? Wszak Austriak złapał dwie sroki za jeden ogon i mógłby zapłacić odszkodowanie naszej federacji, która mu zaufała i na niego postawiła.

- Oczywiście, podjęcie pracy w Norwegii przez Stoeckla nie do końca było fair. My jednak nie będziemy go absolutnie ciągać po sądach. Myślę, że prezes Adam Małysz nie zdecyduje się na żadne kroki prawne. A to z tego względu, że podpisując z nami umowę, Stoeckl zapowiedział, że będzie się angażował w dodatkowe zajęcia i może to podciągnąć właśnie pod pracę, którą wykonuje dla tej firmy z branży budowlanej – powiedział nam członek zarządu PZN-u Rafał Kot.

Trener Thomas Thurnbichler odcina siebie i całą reprezentację skoczków od burzy związanej z odejściem Stoeckla. Już 27 lutego w Trondheim zaczynają się MŚ. Panowie wkroczą do akcji kwalifikacjami do konkursu na skoczni normalnej, jakie zostaną rozegrane 1 marca.