Decydował złoty set! Siatkarze Projektu poznali rywala w ćwierćfinale Ligi Mistrzów

Allianz Milano pokonał Halkbank Ankara 3:1 w rewanżowym spotkaniu rundy play-off Ligi Mistrzów. W pierwszym meczu to drużyna z Turcji wygrała 3:1, w tej sytuacji do wyłonienia zwycięzcy potrzebny był złoty set. Wygrali go siatkarze z Ankary i to oni zmierzą się w ćwierćfinale z PGE Projektem Warszawa.