Gael Monfils kontra Matteo Berrettini to mecz pierwszej rundy turnieju ATP w Dubaju.

Dla francuskiego tenisisty będzie to dopiero pierwszy start od zakończenia jego występów podczas Australian Open, gdzie doszedł do 1/8 finału. Monfils musiał wtedy skreczować to spotkanie, w którym grał przeciwko wschodzącej gwieździe amerykańskiego tenisa - Benowi Sheltonowi. Przyczyną wycofania się z dalszej rywalizacji była wówczas kontuzja pleców.

Z kolei jego wtorkowy rywal Matteo Berrettini sprawia wrażenie tenisisty, który zaczyna powoli przypominać gracza sprzed lat, a udowodnił to choćby meczem pierwszej rundy w Dosze. Włoch pokonał wtedy byłego lidera rankingu ATP Novaka Djokovicia 7:6 (7-4), 6:2. Finalnie 28-letni zawodnik odpadł dopiero w ćwierćfinale z przyszłym finalistą tej imprezy - Jackiem Draperem, lecz może on zaliczyć występ w tych zawodach na plus.

