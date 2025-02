Wspaniała seria trwa! Drużyna Joanny Wołosz i Martyny Łukasik z wyjazdową wygraną

W meczu 25. kolejki Serie A1 siatkarki Il Bisonte Firenze przegrały z Prosecco Doc Imoco Conegliano 1:3. W zwycięskiej drużynie zagrały polskie siatkarki - Joanna Wołosz i Martyna Łukasik. Siatkarki Imoco Volley pozostają niepokonane we wszystkich rozgrywkach od kwietnia zeszłego roku.

Siatkarki Imoco Volley mierzyły się z drużyną z dołu tabeli, ale nie było to łatwe spotkanie. W pierwszym secie górą były gospodynie (25:21). Drugi również przyniósł wyrównaną rywalizację, ale ekipa z Conegliano wyrównała stan meczu (22:25). W trzecim przyjezdne wygrały wyraźnie (15:25), a w czwartym, znów zaciętym, przypieczętowały zdobycie trzech punktów (23:25). Było to czterdzieste czwarte zwycięstwo z rzędu podopiecznych trenera Daniele Santarellego.

Zobacz także: Festiwal bloków w Bielsku-Białej! Siatkarki BKS zgarnęły komplet punktów

Najwięcej punktów dla gospodyń wywalczyła Adhuoljok Malual (18), a dla zwycięskiej ekipy - Isabelle Haak (22). Martyna Łukasik do dorobku drużyny dołożyła pięć oczek (cztery ataki + 1 as), a Joanna Wołosz cztery (dwa bloki + 1 as). Siatkarki z Conegliano były skuteczniejsze w ataku, lepiej punktowały zagrywką (4–8) oraz blokiem (5–9).

Prosecco Doc Imoco Conegliano zajmuje pierwsze miejsce w tabeli Serie A1 z dorobkiem 75 punktów (mecze 24–0) i ma zapewnione zwycięstwo w fazie zasadniczej. W ostatniej kolejce zagra u siebie z Bartoccini-Mc Restauri Perugia.

Il Bisonte Firenze - Prosecco Doc Imoco Conegliano 1:3 (25:21, 22:25, 15:25, 23:25)

WYNIKI MECZÓW I TABELA LIGI WŁOSKIEJ SIATKAREK