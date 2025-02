Ekspertka grzmi ws. Rybakiny. "Została zmanipulowana"

WTA nałożyło roczne zawieszenie na trenera Stefana Vukova po śledztwie wykazującym przypadki psychicznej przemocy wobec Jeleny Rybakiny. Choć tenisistka publicznie broniła swojego szkoleniowca, wielu ekspertów, w tym Barbara Schett, wskazuje na jego toksyczny wpływ na zawodniczkę. Austriacka komentatorka określiła jego działania jako manipulację i uzależnianie Kazaszki od siebie, co miało negatywny wpływ na jej stan psychiczny.

Relacja Rybakiny i Vukova od dłuższego czasu budzi ogromne kontrowersje w świecie tenisa. Schett, była zawodniczka i ekspertka, ostro skrytykowała metodę pracy Chorwata, wskazując na jego manipulacyjny wpływ na tenisistkę. Jej zdaniem, problem osiągnął apogeum podczas US Open 2024, kiedy to bliscy 25-latki podjęli próbę usunięcia trenera z jej zespołu. Austriaczka zauważyła, że zawodniczka zmaga się z poważnymi trudnościami emocjonalnymi, które mogą wynikać z destrukcyjnej relacji z trenerem.

- W mojej opinii wyprał jej mózg. Widać, jak ją traktuje i w jaki sposób do niej mówi – powiedziała w rozmowie z "Kickerem".

Po dochodzeniu WTA, które ujawniło niewłaściwe zachowanie Vukova, chorwacki trener został ukarany rocznym zawieszeniem. Na dodatek, nie otrzymał akredytacji na tegoroczny Australian Open, a zarzuty wobec niego obejmowały m.in. psychiczne znęcanie się nad Rybakiną, gdzie miał używać obraźliwych słów w stosunku do swojej podopiecznej. Choć reprezentantka Kazachstanu publicznie broniła swojego trenera, eksperci zwracają uwagę, że jej obrona może wynikać z emocjonalnej zależności oraz manipulacji.

- Została zmanipulowana! Rozmawiałam o tym z Goranem Ivaniseviciem. Powiedział mi, że problemem jest to, iż są w związku. Vukov chce wrócić do jej zespołu. To katastrofa – dodała Schett.



Przed rozpoczęciem US Open, Rybakina zakończyła współpracę z Vukovem, jednak tuż przed Australian Open zaskoczyła wszystkich, ogłaszając powrót trenera do jej sztabu, mimo wcześniejszej współpracy z Ivaniseviciem. W wyniku zawieszenia przez WTA, Chorwat ostatecznie nie towarzyszył tenisistce w Melbourne.

Schett podkreśliła, że w takich sytuacjach, organizacje takie jak WTA muszą stać po stronie zawodniczek i odpowiednio reagować na ich skargi. Była tenisistka jest przekonana, że inne zawodniczki miały świadomość problemu Kazaszki i zgłaszały go władzom federacji, chociaż strach przed konsekwencjami uniemożliwia im publiczne wyrażenie swojego zdania.

- Ważne jest, aby zapewnić anonimowość, ponieważ one po prostu się boją – zaznaczyła na koniec.