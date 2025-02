Gamrot stanie przed życiową szansą? Pomógł mu były rywal

W nocy z 8 na 9 marca odbędzie się gala UFC 313, która zapowiada się niezwykle emocjonująco. Jednym z najbardziej wyczekiwanych starć miał być co-main event, w którym Dan Hooker miał zmierzyć się z Justinem Gaethje. We wtorkowe popołudnie pojawiła się jednak informacja o kontuzji Nowozelandczyka, która wyklucza go z występu. Na wieść o tym swoją gotowość do zastąpienia Hookera i wejścia do walki w ostatniej chwili zgłosił Mateusz Gamrot.

UFC 313 odbędzie się w nocy z soboty 8 na niedzielę 9 marca, a jego głównym wydarzeniem będzie walka o mistrzowski pas kategorii półciężkiej pomiędzy panującym czempionem Alexem Pereirą a Magomedem Ankalaevem. Transmisję z tego widowiska będzie można obejrzeć na sportowych antenach Polsatu.

We wtorkowe popołudnie media obiegła informacja o wycofaniu się Dana Hookera z rozpiski gali UFC 313. O absencji Nowozelandczyka poinformował australijski dziennikarz specjalizujący się w MMA, Benny P. Wśród potencjalnych zastępców szybko pojawiło się nazwisko Mateusza Gamrota, który nie krył gotowości na walkę z 36-letnim Amerykaninem.

– Hooker wypadł. Jestem gotowy, by go zastąpić w starciu z Justinem Gaethjem. Zostały dwa tygodnie, ale to nie ma znaczenia – zapowiedział "Gamer" na platformie X.

Hooker out , I’m ready to go @Justin_Geathje 🔥 2 weeks no matter !! @ufc @espn — Mateusz Gamrot (@gamer_mma) February 25, 2025

Polski zawodnik ostatnio mierzył się z Hookerem – na gali UFC 305 we wrześniu ubiegłego roku przegrał z nim niejednogłośną decyzją sędziów. Jako ósmy zawodnik rankingu wagi lekkiej i najbliżej sklasyfikowany po "The Hangmanie", jego kandydatura wydaje się najbardziej logiczna (Michael Chandler, który znajduje się pomiędzy nimi, ma już zaplanowaną walkę z Paddym Pimblettem na UFC 314).

Justin Gaethje, aktualnie trzeci w rankingu kategorii lekkiej, to były tymczasowy mistrz UFC, który dzierżył ten tytuł od maja do października 2020 roku. W lipcu 2023 roku pokonał Dustina Poiriera przez efektowny nokaut, zdobywając symboliczny pas "BMF". Tytuł ten stracił na rzecz Maxa Hollowaya podczas historycznej gali UFC 300, gdzie Hawajczyk znokautował go na sekundy przed końcem walki, co zostało uznane za jeden z najlepszych nokautów 2024 roku. Wygrana z tak cenionym zawodnikiem jak Gaethje mogłaby być przepustką dla "Gamera" do czołówki kategorii lekkiej w UFC, a nawet może utorować mu drogę do pasa tej dywizji.