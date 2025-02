Jose Mourinho może mieć problemy! Skargi do UEFA i FIFA

W miniony poniedziałek doszło do starcia na szczycie w tureckiej ekstraklasie, gdzie Galatasaray podejmował Fenerbahce. W meczu padł bezbramkowy remis, natomiast największe emocje były po ostatnim gwizdku. Drużyna Przemysława Frankowskiego ma wszcząć postępowanie karne w związku z "rasistowskimi wypowiedziami" Jose Mourinho pod adresem Turków.

Derby Stambułu mają to do siebie, że zawsze elektryzują, zarówno na boisku, a także na trybunach. Tym razem do większych emocji doszło jednak na ławce trenerskiej. Zaraz po ostatnim gwizdku sędziego, trener Fenerbahce Jose Mourinho skomentował zachowanie ławki Galatasaray, mówiąc, że uwaga... "skakali jak małpy” po wczesnym wyzwaniu.

Portugalski szkoleniowiec pochwalił dodatkowo występ sędziego głównego Slavko Vincicia. Dodajmy, że przed meczem zdecydowano się na zaproszenie słoweńskiego arbitra, ponieważ, jak powiedział trener Sebastiana Szymańskiego, byłoby "katastrofą", jeśli Turek poprowadziłby to spotkanie.

Ekipa Galatasaray odpowiedziała stanowczo na haniebne słowa skierowane w ich kierunku ze strony rywala.

"Niniejszym oficjalnie oświadczamy, że zamierzamy wszcząć postępowanie karne w sprawie rasistowskich wypowiedzi Jose Mourinho i w związku z tym złożymy oficjalne skargi do UEFA i FIFA. Ponadto będziemy uważnie obserwować stanowisko przyjęte przez Fenerbahce - instytucję wyznającą *wzorowe wartości moralne* - w odpowiedzi na naganne zachowanie ich menedżera” - piszą w komunikacie klubowym.

"Menedżer Fenerbahce, Jose Mourinho, od początku pełnienia obowiązków menedżera w Turcji uporczywie wygłaszał obraźliwe stwierdzenia pod adresem narodu tureckiego. Teraz jego dyskurs przerodził się z niemoralnych komentarzy w jednoznacznie nieludzką retorykę" - czytamy dalej.

W tabeli tureckiej Super Ligi na prowadzeniu jest wciąż Galatasaray, natomiast Fenerbahce znajduje się tuż za nimi na drugiej pozycji z sześciopunktową stratą.