Polki przystępują do drugiej kolejki Ligi Narodów w dobrych nastrojach, po pewnym zwycięstwie nad Irlandią Północną (2:0) w Gdańsku. Bramki dla "Biało-Czerwonych" zdobyły Ewelina Kamczyk i Adriana Achcińska. To właśnie te rozgrywki stanowią dla nich przedsmak nadchodzących mistrzostw Europy, na które awansowały po raz pierwszy w historii, pokonując w grudniowych barażach Austrię (1:0, 1:0).

Rywalki Polek rozpoczęły kampanię w kiepskim stylu – na inaugurację wysoko przegrały z Bośnią i Hercegowiną (0:4). Choć trzon drużyny stanowią zawodniczki występujące w lidze rumuńskiej, nie brakuje piłkarek grających na europejskich boiskach. Kluczowe postaci to m.in. bramkarka Camelia Ceasar (AS Roma), pomocniczka Stefanie Vatafu (RSC Anderlecht) oraz napastniczka Cristina Carp (Young Boys Berno), które mogą stanowić zagrożenie dla polskiej defensywy.

Polska drużyna ma jasny cel – walczyć o powrót do dywizji A, z której spadła po komplecie sześciu porażek w poprzedniej edycji. Aby to osiągnąć, musi zająć pierwsze miejsce w grupie lub wywalczyć prawo do baraży, co sprawia, że każdy zdobyty punkt może okazać się kluczowy.

Relacja live i wynik na żywo meczu Rumunia - Polska na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 17:00.

ŁO, Polsat Sport