We wtorkowy wieczór kibice zgromadzeni na Sadio Giuseppe Meazza w Mediolanie będą świadkami ćwierćfinałowego starcia w ramach Pucharu Włoch. W nim lider z Mediolanu podejmie piąty zespół Serie A z Rzymu. Transmisja TV i stream online meczu Inter Mediolan - Lazio w Polsacie Sport 1 i Polsat Box Go.

Los połączył Inter i Lazio w Coppa Italia pierwszy raz od 2019 roku. Wówczas (także w ćwierćfinale) pierwsze gole padły dopiero w dogrywce, kiedy to najpierw w 108. minucie do siatki Interu trafił Ciro Immobile, a w piątej minucie doliczonego czasu dogrywki do remisu doprowadził Mauro Icardi. "Nerrazzuri" odpadli w serii "jedenastek" po obronieniu strzału Radji Nainggolana przez Thomasa Strakoshę oraz wykorzystaniu karnego przez Lucasa Leivę.

ZOBACZ TAKŻE: Sytuacja została opanowana. Kibice Fiorentiny mogą odetchnąć z ulgą

W pięciu poprzednich bezpośrednich meczach króluje Inter, który ostatni raz przegrał z Lazio w sierpniu 2022 roku. W 2024 roku obie drużyny mierzyły się ze sobą trzykrotnie. Zmagania rozpoczęło starcie w półfinale Superpucharu Włoch. Wówczas to Inter zwyciężył Lazio 3:0, a następnie wygrał trofeum po ograniu Napoli.

Kolejne dwa ubiegłoroczne spotkania odbyły się w ramach rozgrywek ligowych. W Mediolanie padł remis 1:1. W rewanżu Inter rozbił Lazio w Rzymie aż 6:0. Czy rzymianie nauczą się na własnych błędach i zneutralizują atak mediolańczyków?

Transmisja TV i stream online meczu Inter Mediolan - Lazio w Polsacie Sport 1 i Polsat Box Go. Początek o godz. 21:00.

Polsat Sport