Tauron Liga: Wyniki i skróty meczów 19. kolejki (WIDEO)

Metalkas Pałac Bydgoszcz niespodziewanie pokonał PGE Grot Budowlanych Łódź 3:0. Łódzkie siatkarki przyjechały do Hali Łuczniczka tuż po awansie do ćwierćfinału Ligi Mistrzyń. Mimo to, w meczu z szóstą w tabeli ekipą Pałacu nie ugrały nawet seta. Najlepszą zawodniczą MVP meczu została rozgrywająca gospodyń Marta Łyczakowska.

ŁKS Commercecon Łódź pewnie pokonał Moya Radomkę Radom 3:0. Również w trzech setach i bez niespodzianki zakończyło się spotkanie DevelopRes Rzeszów - ITA Tools Stal Mielec. Siatkarki Lotto Chemika Police wywiozły trzy cenne punkty z Wrocławia. Podziałem punktów zakończył się mecz Sokół & Hagric Mogilno - UNI Opole (2:3).

Wyniki meczów 19. kolejki Tauron Ligi:

2025-02-20: Sokół & Hagric Mogilno - UNI Opole 2:3 (25:21, 21:25, 25:19, 23:25, 8:15)

2025-02-21: Metalkas Pałac Bydgoszcz - PGE Grot Budowlani Łódź 3:0 (25:15, 25:21, 25:23)

2025-02-22: ŁKS Commercecon Łódź - Moya Radomka Radom 3:0 (34:32, 25:22, 25:12)

2025-02-23: DevelopRes Rzeszów - ITA Tools Stal Mielec 3:0 (25:17, 25:22, 25:20)

2025-02-24: #VolleyWrocław - Lotto Chemik Police 0:3 (17:25, 18:25, 20:25)

2025-02-25: BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała - Energa MKS Kalisz (wtorek, godzina 19.00; transmisja – Polsat Box Go).

WYNIKI MECZÓW I TABELA TAURON LIGI