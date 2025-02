Wicemistrz olimpijski z Paryża skłócony ze Związkiem! Nie zagra w ME?

23-latek był jedną z największych szwedzkich gwiazd olimpijskiego turnieju w stolicy Francji. Moregardh sięgnął po dwa srebrne medale - w singlu (w wielkim finale przegrał z Chińczykiem Fanem Zhendongiem) i w drużynie (Szwedzi w walce o złoto ulegli Chińczykom).

ZOBACZ TAKŻE: Sportowcy, którzy uczestniczyli w igrzyskach olimpijskich i paralimpijskich. Polka w wyjątkowym gronie

Sportowiec z miejscowości Lessebo był murowanym kandydatem do podium również na zbliżających się mistrzostwach Europy w chorwackim Zadarze. Możliwe jednak, że Moregardh... w ogóle na nich nie wystąpi! Wszystko przez konflikt zawodnika ze Szwedzkim Związkiem Tenisa Stołowego.

Zarzewiem konfliktu było żądanie wicemistrza olimpijskiego z Paryża, by podczas tegorocznej imprezy pomagał mu Malte Moregardh, jego brat, który jest osobistym trenerem 23-latka. Związek odpowiedział, że podczas imprez rangi mistrzowskiej zawodnikami opiekują się szkoleniowcy wskazani przez krajową federację - w tym przypadku Jorgen Persson.

"Pragniemy zauważyć, że wszystkie medale reprezentacji Szwecji z najważniejszych imprez ostatnich lat, wliczając w to krążki Trulsa Moregardha, zostały zdobyte przy ogromnym wsparciu trenerów wyznaczanych przez Związek. Były kapitan reprezentacji narodowej Jorgen Persson spędził z Trulsem setki dni, by jak najlepiej przygotować go do kluczowych zawodów" - odpowiedział Związek w specjalnym komunikacie, wysłanym do mediów.

Kwestią sporną pozostaje również... miejsce reklamowe na koszulkach reprezentacji. Dotychczas Związek pozwalał zawodnikom na czerpanie korzyści finansowych z umieszczania na trykotach osobistych sponsorów. Wszystko zmieniło się na początku 2024. Szwedzka federacja już w styczniu dała zawodnikom do podpisu zaktualizowane umowy, na mocy których Związek odzyskiwałby pełnię praw do wszystkich miejsc reklamowych na reprezentacyjnych strojach. Jak podaje dziennik "Aftonbladet", spośród kadrowiczów tylko Moregardh odmówił parafowania tej umowy.

"Pomimo licznych upomnień, dokument nie został podpisany, co oznacza, że występ Trulsa Moregardha na najbliższych mistrzostwach Europy stanął pod znakiem zapytania. Jeśli w najbliższym czasie nie otrzymamy od zawodnika potwierdzenia, że zgadza się na nowe warunki, uznamy to za niechęć do reprezentowania barw narodowych" - poinformował Związek.

23-letni Truls Moregardh to w tej chwili jedna z największych gwiazd europejskiego tenisa stołowego. Poza dwoma srebrnymi medalami z igrzysk olimpijskich z Paryża ma na koncie między innymi srebro i brąz mistrzostw świata, srebro Igrzysk Europejskich Kraków 2023 oraz złoto, srebro i trzy brązowe medale mistrzostw Europy.