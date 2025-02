ATP w Acapulco: Alexander Zverev - Learner Tien. Relacja live i wynik na żywo

Alexander Zverev - Learner Tien to spotkanie 2. rundy turnieju ATP w Acapulco. Relacja live i wynik na żywo meczu Alexander Zverev - Learner Tien na Polsatsport.pl.

Alexander Zverev to jedna z największych gwiazd turnieju ATP Tour 500 w Acapulco. Niemiec w tym sezonie dotąd dotarł m.in. do finału wielkoszlemowego Australian Open, a później przeniósł się na mączkę do Ameryki Południowej. W Buenos Aires i Rio de Janeiro wygrał łącznie trzy starcia, dwukrotnie odpadając z niżej notowanymi rywalami.

ZOBACZ TAKŻE: Ekspertka grzmi ws. Rybakiny. "Została zmanipulowana"

Po epizodzie na pomarańczowej ziemi, Zverev znowu gra na nawierzchni twardej. W Meksyku jest rozstawiony z "1", a w swoim pierwszym pojedynku w trzech setach odprawił Włocha Matteo Arnaldiego.

Przeciwnikiem Niemca w 2. rundzie jest Learner Tien. Amerykanin to jeden z największych talentów w tourze. W Acapulco zwyciężył już trzy mecze. W kwalifikacjach wyeliminował Federico Agustina Gomeza i Dusana Lajovicia, a w głównej drabince okazał się lepszy od Camerona Norriego.

Relacja live i wynik na żywo meczu Alexander Zverev - Learner Tien na Polsatsport.pl.