Fabian Drzyzga powiedział to przed kamerą! "Jestem wdzięczny, że nie robili żadnych problemów"

Klub Fenerbahce Medicana Stambuł, którego zawodnikiem jest Fabian Drzyzga, przyjechał do Rzeszowa, by zmierzyć się z tamtejszą Resovią w ćwierćfinale Pucharu CEV. Po meczu reprezentant Polski występujący obecnie w Turcji, udzielił wywiadu Polsatowi Sport.

We wtorek odbył się rewanżowy mecz ćwierćfinałowy Pucharu CEV. Asseco Resovia Rzeszów zmierzyła się z Fenerbahce Medicana Stambuł. Klub rywalizujący na co dzień w PlusLidze przechylił szalę zwycięstwa na swoją stronę, tym samym zapewniając sobie awans do kolejnego etapu zmagań.

Po meczu wywiadu Polsatowi Sport udzielił Fabian Drzyzga, który obecnie jest zawodnikiem tureckiego zespołu, ale wcześniej przez lata był związany z rzeszowskim klubem.

- Wiedziałem, że to nie będzie łatwy powrót. Staraliśmy się, ale poziom siatkarski po stronie Resovii jest dużo większy. Nie było żadnej niespodzianki. Resovia była faworytem i zrobiła swoją robotę - powiedział siatkarz w rozmowie z Bożeną Pieczko.

Drzyzga ocenił również obecny poziom PlusLigi.

- Wiemy, że polska liga jest jedną z topowych, a turecka stara się do tego dobić - stwierdził.

Na koniec polski siatkarz przyznał, że przez powrót do ojczyzny, reszta sezonu w Turcji będzie łatwiejsza. Miał bowiem możliwość, żeby spotkać się z najbliższymi.

- Przyjechaliśmy tutaj w niedzielę i klub był na tyle życzliwy, że pozwolił mi spędzić czas z rodziną. Czas wolny - poza treningami i zajęciami - mogłem spędzać z najbliższymi. Jestem wdzięczny, że nie robili żadnych problemów, bo wiemy, że Rzeszów jest teraz takim moim rodzinnym miastem. Miło można tu spędzić czas, zwłaszcza że w Turcji jestem sam. To było dla mnie naładowanie baterii i końcówkę sezonu na pewno będzie łatwiej wytrzymać - podsumował Drzyzga.

AA, Polsat Sport