Feio w ogniu krytyki. "Agresja go gubi"

W zimowej przerwie Legia Warszawa w Ekstraklasie zaliczyła tylko jedno zwycięstwo w czterech spotkaniach. Po remisie z Koroną Kielce i porażkach z Piastem Gliwice oraz Radomiakiem, znów pojawiły się dyskusje na temat przyszłości Goncalo Feio. Stołeczny klub traci do lidera Lecha Poznań osiem punktów i może zanotować czwarty sezon bez mistrzostwa Polski.

Słabe wyniki i kilka kontrowersyjnych wypowiedzi portugalskiego szkoleniowca nie umknęły uwadze naszych ekspertów. W środowym podkaście Polsat Futbol Cast o Feio porozmawiali Roman Kołtoń i Tomasz Hajto.

- Feio dostał przepotężną szansę prowadzenia jednego z trzech-czterech największych klubów w historii polskiej piłki. W Lublinie miał jednak problemy, w Wiśle też. Jako Polakowi i byłemu piłkarzowi nie podobał mi się jego pobyt w studiu Canal+. Nie pamiętam, żeby ktoś zachowywał się z taką butą i niechęcią - powiedział Hajto.

- Feio jest chyba ekstremalny. To nie jest tak, że nie poznałem trenerów, którzy są bardzo zadufani w sobie i specyficzni. Taki był tez śp. trener Janusz Wójcik - niesamowity trener, którzy przywiózł medal olimpijski. Feio na pewno coś w sobie ma, jeśli chodzi o trenowanie, ale nie do końca potwierdza to w Legii - odpowiedział Kołtoń.

- Agresja go gubi - dodał. - Zbigniew Jakubas (właściciel Motoru Lublin, gdzie Feio pracował - przyp. red.) mówił, że kilka rzeczy w tym klubie Feio poprawił. Wpłynął na poziom profesjonalizmu, choć wziął na siebie politykę transferową i na dziesięć transferów, osiem zrobił nieudanych. W moim przekonaniu brakuje mu doświadczenia, a w połączeniu z wybuchowym charakterem nie może suwerennie zarzucać drużyną.

- To gość, którzy przedstawia się pt. "ja wiem lepiej, poradzę sobie, ja zarządzam, zrobię z piłkarzy lepsze wersje". Ja nie widzę tych najlepszych wersji, których on trenuje. Nie widziałem tego specjalnie wiosną. Zajęli trzecie miejsce, ale to nie znaczy, że Kosta Runjaić nie zająłby trzeciego miejsca - powiedział Kołtoń. - Gdy na powitalnej konferencji prasowej przedstawiamy mu listę grzechów, to on mówi, że więcej mu się to nie zdarzy. I jaki jest ciąg zdarzeń? Konfliktuje się z szefem skautów Radosławem Mozyrkiem, występuje przeciwko właścicielowi klubu Dariuszowi Mioduskiemu w szatni po meczu z Djurdgaden, a Jacek Zieliński traci posadę.

Przyszłość Feio stoi pod dużym znakiem zapytania. Odpadnięcie z Pucharu Polski w starciu z Jagiellonią Białystok może być gwoździem do jego trumny. Dla Legii ten mecz będzie próbą uratowania sezonu.