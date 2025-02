Z pierwszych dziesięciu meczów fazy grupowej Ligi Mistrzów, rozegranych w 2024 roku, Orlen Wisła wygrała dwa, zdobywając cztery punkty. W dwóch spotkaniach zagranych w 2025 roku, "nafciarze" dopisali do swojego konta dwa zwycięstwa.

Pokonali PSG na wyjeździe 31:28 i Fuchse Berlin u siebie 32:27 i awansowali na szóste miejsce w tabeli grupy A, dające awans do fazy pucharowej.

Płocczanie nie mogą być jeszcze pewni gry w fazie pucharowej, bo w 12. kolejce, dość niespodziewanie, zajmujący siódmą pozycję w tabeli Eurofarm Pelister, pokonał u siebie 25:24 właśnie Dinamo i ma tyle samo punktów co Orlen Wisła.

W 13. kolejce Orlen Wisła zagra w Bukareszcie, a Eurofarm z Fuchse w Berlinie.

Rumuńska drużyna znakomicie rozpoczęła rozgrywki, wygrywając trzy pierwsze spotkania. Pokonała przed własną publicznością Fredericię Handbold 37:28 i Eurofarm Pelister 34:25 i na wyjeździe Orlen Wisłę 28:26.

Dinamo wygrało jeszcze dwa spotkania u siebie, w 6. kolejce ze Sportingiem Lizbona 33:29 i 7. kolejce z Fuchse Berlin 38:31. To ostatnie zwycięstwo w Lidze Mistrzów rumuński zespół odniósł 31 października 2024 roku.

W tym roku drużyna zaliczyła dwie porażki, z Veszprem u siebie 26:33 i z Eurofarmem na wyjeździe 24:25. Dinamo zajmuje 5. miejsce w tabeli z 10. punktami na koncie.

- Mecz z Dinamo jest bardzo istotny dla obu drużyn. Pomimo tego my musimy myśleć przede wszystkim o sobie. Wiemy, że atmosfera jest tam bardzo gorąca, ale skupiamy się tylko na tym, by pojechać do stolicy Rumunii i spróbować wygrać - powiedział tuż przed wylotem do Bukaresztu trener Orlen Wisły Xavi Sabate.

W pierwszym meczu obu drużyn, bohaterem płockiej drużyny był Michał Daszek, który rzucił 7 bramek, dobrze spisywali się także: Dawid Dawydzik i Zoltan Szita, zdobywając po 4 gole.

W zespole gości najczęściej na listę strzelców wpisywali się: Stanislav Kasparek 5 razy i Haukur Thrastarson – 4. Goście minimalnie (12:11) prowadzili już do przerwy, w drugiej połowie utrzymywali wywalczoną w 40. min. przewagę trzech bramek, którą do pięciu goli podwyższyli w 55. min.

Relacja live i wynik na żywo meczu Dinamo Bukareszt – Orlen Wisła Płock na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 18:45.

AA, PAP