Legia Warszawa kontra Jagiellonia Białystok - to hit ćwierćfinałów Pucharu Polski. Relacja live i wynik na żywo meczu Legia Warszawa - Jagiellonia Białystok na Polsatsport.pl.

Losy obu faworytów splotły się już na etapie ćwierćfinału. Faworytów, którzy nie za bardzo za sobą przepadają - nie tylko na poletku kibicowskim. Dla stołecznej drużyny to spotkanie może być szansą na uratowanie sezonu, bo strata do lidera tabeli w Ekstraklasie urosła już do ośmiu punktów. "Jaga" wciąż liczy się w walce o mistrzostwo, ale ma też chrapkę na Puchar Polski, z którego w poprzednim sezonie odpadła na etapie półfinału.

Konfrontacja tych zespołów w Pucharze Polski miała wiele podtekstów, poczynając od ustalenia terminu spotkania. Mistrzowie Polski chcieli rozegrać ten mecz w czwartek, by mieć więcej czasu na wypoczynek. Stołeczny zespół nie zgodził się na taki wariant, bo jak tłumaczył, tego dnia wynajął swój stadion na inne wydarzenie. Drugi podtekst to ten europejski. Oba kluby spisują się w tym sezonie wyśmienicie w Lidze Konferencji UEFA, oba zawędrowały aż do 1/8 finału tych rozgrywek.

Ten mecz to jedno z najbardziej pikantnych wydarzeń piłkarskich w tym sezonie. Goncalo Feio chce wrócić na odpowiednią ścieżkę na krajowym podwórku, a Adrian Siemieniec kontynuować skuteczne łączenie występów w Europie i w Polsce. W meczu ligowym obaj panowie podzielili się punktami. W Białymstoku padł remis 1:1.

Relacja live i wynik na żywo meczu Legia Warszawa - Jagiellonia Białystok na Polsatsport.pl. Początek o 21:00.