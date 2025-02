10. rocznica śmierci Bohdana Tomaszewskiego. "Malował słowem, tworzył arcydzieła"

- Ojciec patrzył na sport jako narzędzie kształtowania charakterów młodych ludzi. Denerwował się strasznie na postępującą komercjalizację. Kiedy mówiłem mu, że coś złego napisano o jakimś sportowcu w internecie, pytał, kto jest szefem tego internetu i jaki jest do niego numer telefonu, bo on zadzwoni i wygarnie mu, co myśli – wspomina nasz redakcyjny kolega Tomasz Tomaszewski. Dziś mija 10. rocznica śmierci legendarnego komentatora, który do ostatnich swoich dni współpracował z Polsatem Sport.

Zmarł w wieku 94 lat i mimo kłopotów zdrowotnych do końca pozostawał na komentatorskim stanowisku. Traktował to jako misję, podobnie jak misją było dla niego wychowywać kolejne pokolenia dziennikarzy sportowych. Sam zajmował się wieloma dyscyplinami sportu, zasłynął swoim komentarzem radiowym z zawodów lekkoatletycznych i tenisowych. Skomentował 12 letnich i zimowych igrzysk olimpijskich, był przyjacielem wielu sportowców, w 1968 roku stworzył trwający do dziś tenisowy turniej swojego imienia najpierw na kortach Agrykoli, a później Legii.

Mimo upływu lat nie kończy się pamięć o tym legendarnym komentatorze. Pielęgnuje ją także Tomasz Tomaszewski, nasz redakcyjny kolega, który skomentował z ojcem wiele tenisowych widowisk.

Kiedy zdałeś sobie sprawą, jak wielką postacią jest Twój tata?

Rodzice rozeszli się, kiedy miałem sześć lat, ale bardzo szybko się zorientowałem, jak rozpoznawalny jest mój tata, bo sam interesowałem się sportem. On był pionierem telewizji, razem z Ireną Dziedzic prowadził program przez dwie-trzy godziny dziennie, ale wtedy królowało radio. Nie było innych rozrywek, więc sprawozdania ojca były czymś znanym każdemu Polakowi. Ojciec pięknie komentował, tzw. gadkę miał niesamowitą. Pamiętam czasy lekkoatletycznego Wunderteamu, jak przez mgłę przypominam sobie wspólne wyprawy na memoriał Janusza Kusocińskiego, jego przedwojennego przyjaciela, starszego kolegi z Legii. Ojciec nie lubił komentować do radia z kabiny, wolał to robić na świeżym powietrzu, mieć kontakt z publicznością. Trzymał mikrofon w ręku i mówił: biegnie Ron Clarke, Australijczyk. To był jego ulubiony biegacz. Opowiadał wtedy pięknie, to we mnie zostało. Miałem sześć, może siedem lat, było to dla mnie coś naprawdę niezwykłego. Malował te sportowe historie słowem. Był jak malarz oddany swojej pasji. Widział inaczej niż przeciętny człowiek. Nie byłem zdziwiony, że ludzie słuchali tego z takim zainteresowaniem.

fot. PAP

Jak tata dzielił swoją miłość na tyle dyscyplin?

Tata widział wartości w każdym sporcie, choć szczególnie w tenisie. Ta dyscyplina niesie pewne rycerskie skojarzenia, szacunek do rywala, zasady fair play. Dla niego najważniejsza i najbardziej podziwiana była walka sportowca z samym sobą. W tym zawierała się według niego istota sportu, dlatego tyle czasu poświęcał także przegranym, nie tylko tym odnoszącym sukcesy. Mawiał, że porażka jest dużo ciekawsza niż zwycięstwo. Ojciec był w jakiś sposób człowiekiem wielu wieków, nieobce były mu zachowania na arenach sportowych z XIX stulecia, gdzie niekoniecznie sława była najważniejszym wabikiem.

Wróćmy jeszcze do ulubionych sportów ojca. Była nim także siatkówka, sam w nią grał, nawet doznał poważnej kontuzji złamania żebra podczas jakiegoś meczu w Bułgarii. Było to o tyle dotkliwe, że grając później w tenisa, nie mógł już nigdy serwować z góry. Nie zniechęcił się jednak - był oczywiście świadkiem najważniejszego sukcesu Polaków, jakim był złoty medal olimpijski w Montrealu.

Tata był rokującym sportowcem?

Znalazłem wycinek prasowy z przedwojennego Przeglądu Sportowego, w którym jest wzmianka o 16-letnim wówczas ojcu biorącym udział w ogólnopolskim turnieju tenisowym na kortach łódzkiej WiMy. Tata wygrał te zawody, dwa lata później w 1939 roku zdobył tytuł mistrza Polski juniorów. W 1940 roku miał jechać na francuską i włoską riwierę reprezentować nasz kraj, ale wybuchła wojna. Wziął udział w Powstaniu Warszawskim, nigdy nie miał broni, ale był odpowiedzialny za korespondencję. Był w oddziale powstańczym Ruczaj, miał pseudonim "Mały". W domku przy kortach Legii spotykał wielu znakomitych sportowców-powstańców, m.in. Eugeniusza Lokajskiego. Kiedy padł rozkaz, by zejść do kanałów, odmówił. Miał klaustrofobię, panicznie bał się ciasnych miejsc, poza tym jego młoda żona była wówczas w ciąży. Miał szczęście, został ewakuowany do obozu przejściowego w Ożarowie Mazowieckim, choć niewiele brakowało, by został rozstrzelany.

Miałem zaszczyt poznać Twojego ojca i porozmawiać z nim kilkukrotnie. Odniosłem wrażenie, że nie lubił rozmawiać o pieniądzach wynikających z uprawiania sportu.

Nie lubił tego, to prawda. Nigdy nie pochylał się nad merkantylną stroną sportu. Tata napisał kilka książek i kiedy wracam do nich teraz, dostrzegam, jak musiał sobie z tym radzić. Przełom lat 60. i 70. to początek zawodowego tenisa. Pamiętam doskonale postać ówczesnego szefa Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, był nim Avery Brundage, który żelazną ręką pilnował zasady amatorstwa w sporcie. Ojciec pilnie śledził ten proces, dostrzegał i głośno mówił o komercyjnych niebezpieczeństwach, jakie niesie wzbudzają pieniądze i telewizja. To m.in. doping, który stał się pokusą i narzędziem do osiągania celów, bogacenia się, stawania się sławnym. Pisał o tym w późnych latach 60. i się nie mylił. Wiemy doskonale, z jakimi plagami współczesnego sportu mamy do czynienia. Była jednak przestrzeń, w której był przekonany o czystej idei sportu. Kiedy na korty wychodzili John McEnroe, Pete Sampras czy Roger Federer, wiedział, że ma do czynienia z profesjonalistami, dla których pieniądze już się nie liczą.

fot. PAP

Zastanawiam się, czy Bohdan Tomaszewski ze swoją romantyczną wizją sportu wpisałby się teraz ze swoim komentarzem, kiedy wszyscy chcą wiedzieć, kto z kim śpi i ile zarabia…

Być może miałby z tym problem. To był człowiek z innej epoki, który nie używał internetu, zwyczajnie się go obawiał. Kiedy mówiłem mu, że ktoś coś napisał w sieci, wrzucił, denerwował się strasznie i pytał, kto jest szefem tego całego internetu. Prosił o tym o numer, bo chciał mu wygarnąć swoje niezadowolenie.

Ojciec patrzył na sport jako narzędzie kształtowania charakterów młodych ludzi, dostrzegał przede wszystkim społeczny jego wymiar. Był również przywiązany do symboli, kolekcjonował rekwizyty związane z najważniejszymi wydarzeniami sportowymi, których był świadkiem. Jednym z najcenniejszych jego eksponatów była czapka amerykańskiego lekkoatlety Jessego Owensa, jego bohatera z dzieciństwa. Spotkali się w Chicago podczas meczu lekkoatletycznego USA – Polska. Owens był wtedy sędzią, ojciec nawiązał z nim kontakt i dostał ten niezwykły upominek, który zakładał na najważniejsze imprezy, na których pracował.

Bohdan Tomaszewski miał przyjaciół pośród sportowców?

Tak, zwłaszcza wśród przedwojennych sportowców – poznał Jadwigę Jędrzejowską, Janusza Kusocińskiego. Ale przyjaźnił się także z kolejnymi pokoleniami, np. Zdzisławem Krzyszkowiakiem, Bronisławem Malinowskim, Sobiesławem Zasadą.

Co roku na kortach Legii odbywa się tenisowy turniej im. Bohdana Tomaszewskiego.

Pierwsza edycja tego turnieju miała miejsce w 1968 roku, ale jego historia jest jeszcze starsza. Redaktor naczelny Expressu Wieczornego Rafał Praga widział w moim ojcu potencjał, ściągnął go do swojej redakcji z Głosu Szczecińskiego i któregoś dnia zwrócił się do mojego ojca, by ten zorganizował turniej dla młodzieży. Pierwsza edycja odbyła się na nieistniejących już kortach Agrykoli, chyba najpiękniejszych w Warszawie, zburzonych podczas budowy Trasy Łazienkowskiej. Później przeniesiono go na Legię, z którą tata był związany w latach 30. Poznał tam Jadwigę Jędrzejowską, Władysława Skoneckiego. Był moment, że rozgrywano dwa turnieje jednego roku – Expressu Wieczornego i ten drugi imienia taty. On był mocno związany z tym przedsięwzięciem. Pielęgnujemy tę pamięć, na korcie centralnym Legii prezentujemy co roku jego speech do uczestników wydarzenia. Za każdym razem jestem wzruszony.

fot. PAP

Czy młodzi ludzie, z którymi się spotykasz, mają świadomość, kim był Twój ojciec?

Ta świadomość jest, niestety, niewielka, także wśród młodych sportowców, uczestników turnieju jego imienia. Pamiętam pogrzeb ojca w 2015 roku, te nieprzebrane tłumy na Powązkach, ale czas pędzi nieubłaganie i ludzie trochę już o nim zapomnieli. Każde spotkanie na kortach Legii jest pretekstem do tego, by przypomnieć, kim był ojciec.