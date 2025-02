Kolega Lewandowskiego i Szczęsnego odejdzie? Na stole 100 mln euro

Jeśli do tego dojedzie, byłaby to ogromna strata dla Barcelony. Zdaniem hiszpańskiego El Nacional, Gavi może już wkrótce opuścić klub. Piłkarz łączony jest z europejskim gigantem.

Kluczowym momentem w jego karierze była sytuacja z 2023 roku. Mianowicie, Gavi zerwał wtedy więzadła krzyżowe, co w efekcie wykluczyło go z rywalizacji na niespełna rok. Wówczas 20-letni piłkarz był kluczową postacią w Barcelonie, natomiast po powrocie do gry, jego sytuacja jest zgoła odmienna. Hiszpan dostaje swoje szanse, lecz czas, który spędza na murawie, nie może go z pewnością zadowalać. Głównym rywalem na jego pozycji jest aktualnie Dani Olmo, na którego równie chętnie stawia Hansi Flick.

Jak informuje wspomniany El Nacional, jeśli sytuacja Gaviego nie poprawi się w najbliższym czasie, to ten może już wkrótce opuścić szatnię "Katalończyków". Transferem utalentowanego wychowanka FC Barcelona może być zainteresowane PSG, które byłoby w stanie wyłożyć 100 milionów euro, żeby ściągnąć młodego zawodnika.

Podopieczni niemieckiego szkoleniowca prezentują w ostatnim czasie doskonałą formę. W lidze hiszpańskiej są niepokonani od sześciu spotkań. "Duma Katalonii" zajmuje pierwsze miejsce w tabeli, mając ten sam dorobek punktowy co Real Madryt - 54.