Kolejny cios dla Resovii po utracie Bednorza. "Ciężko mi swobodnie oddychać"

W minioną środę Resovia zmierzyła się na własnym parkiecie z Fenerbahce Stambuł w ramach rewanżowego starcia 1/4 finału Pucharu CEV. Zespół z Polski powtórzył wyniki z Turcji i ponownie wygrał 3:1, tym samym zapewniając sobie awans do półfinału rozgrywek, które padły łupem Resovii w poprzednim sezonie.

Dla podopiecznych Tuomasa Sammelvuo było to już 11. zwycięstwo z rzędu. To o tyle imponujące, że rzeszowianie borykają się z problemami kadrowymi. Przede wszystkim mowa o kontuzjowanym Bartoszu Bednorzu. Zastąpił go Lukas Vasina, który... również przeżywa trudne chwile.

- Nie czuję się jeszcze najlepiej, bo od powrotu po chorobie odbyłem zaledwie cztery treningi po półtorej godziny. Siatkarz po takiej przerwie jaką miałem i osłabieniu organizmu, nie czuje się jeszcze najlepiej. Naprawdę przeszedłem ciężką grypę. Kilka dni z rzędu miałem gorączkę i bardzo źle się czułem. Nic nie jadłem, schudłem cztery kilogramy. Ciężko się wraca po takiej chorobie, bo dużo sił kosztuje mnie każdy trening. Ciężko mi swobodnie oddychać i złapać szybko dobrą kondycję. Ale też oczywiście jestem zadowolony z tego, że wróciłem do zespołu, że mogę być wspólnie z chłopakami i spędzać z nimi czas. Teraz muszę się dobrze przygotować do następnego meczu - przyznał Vasina w rozmowie z PlusLigą.

Przyjmujący zdradził, że jego problemy ze zdrowiem zaczęły się po wyjazdowym starciu w Stambule.

- W Turcji jeszcze wszystko wydawało się w porządku, ale już dziwne dla mnie było to, że tak dużo spałem i to był chyba pierwszy znak, że coś jest nie tak. Gdy przyjechaliśmy do Gorzowa, to wziąłem udział w jednym treningu, ale następnego dnia rano obudziłem się już z gorączką i wiedziałem, że złapała mnie grypa. Przeszedłem ją bardzo ciężko, ale jestem szczęśliwy, że wróciłem na boisko i mogłem znów zagrać. Byłem potrzebny drużynie, bo Bartek Bednorz jest kontuzjowany. Mam nadzieję, że szybko do nas wróci. Mam też nadzieję, że jak najszybciej wrócę do lepszej kondycji fizycznej i takiej formy, w której wcześniej byłem. Przed chorobą czułem się przecież bardzo dobrze i nic mi nie dolegało. Bardzo dobrze pracowałem z trenerem od przygotowania fizycznego i świetnie się czułem, a teraz muszę znów wracać, żeby wypracować tą formę, w której byłem przed chorobą - rzekł.

Czasu na regenerację nie ma zbyt wiele, ponieważ już w najbliższą sobotę Resovia zagra na wyjeździe ze Skrą Bełchatów, w barwach której Vasina debiutował na polskich parkietach.

- Znam bardzo dobrze halę w Bełchatowie, a z zespołu, w którym grałem, to chyba już tylko Grzegorza Łomacza, bo wielu zawodników się zmieniło odkąd grałem w Skrze. Rzeczywiście nie mogę się też doczekać meczu w Bełchatowie, bo lubiłem tamtejszych kibiców i miałem z nimi dobry kontakt. Zawsze jak wracam do Bełchatowa, to robię to z przyjemnością, bo mimo że sportowo ten pierwszy sezon w PlusLidze właśnie w Skrze nie był dla mnie do końca udany, to czułem duże wsparcie od kibiców i czułem się tam jak w domu. Podobnie jest teraz w Rzeszowie, gdzie atmosfera na trybunach, zwłaszcza jak jest pełna hala, jest niesamowita. Ciężko będzie się nam grało w Bełchatowie. Do tego meczu pozostało już niewiele czasu i osobiście mam nadzieję, że jak najszybciej wrócę do lepszej formy. Na pewno będziemy mocno walczyć całym zespołem, żeby utrzymać szóstce miejsce dla Asseco Resovii - skwitował.

Mecz PGE GiEK Skra Bełchatów - Asseco Resovia Rzeszów w sobotę 1 marca od godz. 14:45 w Polsacie Sport 1 oraz Polsacie Box Go.

Polsat Sport