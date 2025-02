Nie żyje były piłkarz Realu Madryt. Grał z Roberto Carlosem, Figo i Casillasem

Dorado był wychowankiem "Królewskich". Do pierwszej drużyny Realu Madryt trafił w wieku 22 lat, debiutując w zremisowanym 1:1 spotkaniu z Valencią. W zespole, w którym aż roiło się od gwiazd światowego formatu (Iker Casillas, Roberto Carlos, Fernando Hierro, Luis Fugo), rozegrał tylko kilka meczów, ale mógł się pochwalić między innymi triumfem w Lidze Mistrzów w sezonie 1999/2000.

Z Realu Madryt Dorado wypożyczany był najpierw do Salamanki, a następnie do Sportingu Gijon. Następnie grał jeszcze w Rayo Vallecano, Mallorce i Atletico Baleares. Na koncie ma również 4 mecze w reprezentacji Hiszpanii do lat 21.

W 2022 roku u byłego lewego obrońcy "Królewskich" zdiagnozowano białaczkę. W 2024 roku Javier Dorado przeszedł przeszczep szpiku kostnego, ale niestety nie zatrzymało to choroby...