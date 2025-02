Nie żyje legendarny trener. "Symbol polskiego kolarstwa"

W wieku 83 lat odszedł Ryszard Pawlak. To były kolarz i trener, który wychował wielu świetnych zawodników, między innymi mistrza świata Janusza Kowalskiego. "Dołączył do niebiańskiego peletonu" - czytamy w komunikacie Polskiego Związku Kolarskiego.

Pawlak swoją przygodę z kolarstwem rozpoczął w wieku 16 lat. Ścigał się zarówno na krajowym, jak i międzynarodowym podwórku. Startował chociażby w Wyścigu Pokoju, który w okresie PRL-u był jedną z ważniejszych imprez sportowych.

W 1968 roku został trenerem. Pod jego skrzydłami wychowało się wielu świetny polskich kolarzy. Mowa przede wszystkim o Januszu Kowalskim, który pod okiem Pawlaka został mistrzem świata w 1974 w Montrealu czy triumfował w Tour de Pologne 1976.

"Ryszard Pawlak to osobowość, która stała się symbolem polskiego kolarstwa. Jego pasja do tego sportu trwała przez ponad 60 lat i miała wpływ na rozwój kolarstwa w Polsce. Odszedł od nas jeden z ważniejszych kolarzy w historii naszej dyscypliny w Polsce i dołączył do niebiańskiego pelotonu" - napisano na stronie Polskiego Związku Kolarskiego.