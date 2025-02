Polskie medalistki olimpijskie przejechały ekstremalny maraton! 52,5 kilometra

– Nasz projekt nie skończył się w Finlandii, bo jest niesamowity, miał niesamowity odbiór – podkreśla Natalia Czerwonka. – Chcemy wykorzystać nasz autorytet i fakt, że jesteśmy medalistkami olimpijskimi i zwrócić uwagę wszystkich dzieci i młodzieży na zmiany klimatyczne, które się dzieją. Już 2 marca, w niedzielę, o godzinie 10, spotykamy się w Lubinie podczas otwartego wydarzenia na lodowisku "KINDER Joy of moving - Rodzinne ślizganie na łyżwach z Mistrzyniami". Będą warsztaty z jazdy na łyżwach, rodzinna sztafeta, ale też warsztaty edukacyjne. Będziemy edukować nie tylko w Lubinie, już myślimy o kolejnych lokalizacjach spotkań, aby uświadamiać najmłodszych jak dbałość o środowisko wpływa na nasze codzienne życie i na sport oraz jak tu naprawdę w Finlandii wyglądają sporty zimowe, bo to jest niesamowite! – dodaje.

Przypomnijmy, że maraton odbywał się na zamarzniętym jeziorze Kallavesi w Kuopio i był niejako powrotem do korzeni łyżwiarstwa, które zaczęło się właśnie na naturalnych ślizgawkach. W sumie startowało, na różnych dystansach i w różnych kategoriach, ponad 600 osób. Luiza Złotkowska i Natalia Czerwonka zdecydowały, że przebiegną najbardziej zbliżony dystans do maratonu, czyli trochę ponad 50 kilometrów – dokładnie 52,5 km. Przez dwie godziny nasze gwiazdy zmagały się z wiatrem, naturalnie nierównym lodem oraz bólem po... upadkach. Ale spisały się znakomicie – nie tylko przejechały cały dystans, ale były w ścisłej czołówce, choć pierwszy raz w życiu startowały w takich warunkach i na tak długiej trasie. Natalia wygrała, Luiza była trzecia.

W niedzielę, w trakcie rodzinnego pikniku na lodowisku w Lubinie (Regionalne Centrum Sportowe w Lubinie, ul. Odrodzenia 28 b, początek 10, koniec około godz. 13) każdy – i dziecko i dorosły, będzie mógł poznać Mistrzynie i oczywiście aktywnie spędzać czas. – Nauka w ruchu – tak w skrócie możemy zapowiedzieć nadchodzące wydarzenie w Lubinie. Nasze łyżwiarki, Luiza i Natalia, połączą lekcję wychowania fizycznego i ekologii w wyjątkowe doświadczenie dla całych rodzin.

KINDER Joy of moving to program z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu realizowany przez Grupę Ferrero w ponad 20 krajach na całym świecie, w tym od 2007 roku również w Polsce. Celem programu jest szeroko rozumiana edukacja sportowa oraz promocja aktywnego stylu życia wśród młodego pokolenia i ich rodzin. Inicjatywna Ferrero odpowiada na trzy cele Agendy na rzecz zrównoważonego rozwoju do 2030, stworzonej przez ONZ: dobre zdrowie i jakość życia (3), dobra jakość edukacji (4) i partnerstwo na rzecz celów (17).

Start Polek w zawodach w Kuopio był jednocześnie manifestem ekologicznym i miał przypomnieć światu, jak cenne są nasze zasoby naturalne i jak wiele tracimy w wyniku zmian klimatycznych. A także sposobem na pokazanie, że sport i ekologia mogą iść w parze. – Były dwa cele tego projektu. Po pierwsze zaspokojenie własnej potrzeby startu na naturalnym lodzie i wrócenia do korzeni – podkreśla Luiza Złotkowska. – A po drugie zwrócenie uwagi ludzi na to, że u nas też kiedyś były takie zimy. U nas też kiedyś można było jeździć po zamarzniętych jeziorach. Teraz ze względu na ocieplenie klimatu jest to po prostu niemożliwe. Dlatego przyjechałyśmy do Finlandii i realizowałyśmy ten projekt. Generalnie było fajnie i na pewno było warto. Zrobiłyśmy to, a przecież nigdy wcześniej nie miałyśmy takiej możliwości przejechać podobnego wyścigu. Przez 24 lata uprawiałyśmy łyżwiarstwo szybkie i jakbyśmy miały kiedyś powiedzieć naszym wnukom, że nigdy nie przyjechałyśmy wyścigu na naturalnym lodzie, no to jakie z nas łyżwiarki?

Informacja prasowa