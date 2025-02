Porażająca diagnoza dla utalentowanej Polki. Może już nigdy nie chodzić!

Do wypadku doszło 11 lutego podczas treningu biegowego kadry. Widlak wypadła z trasy i bardzo mocno się poturbowała. 18-letnia sportsmenka doznała złamań kręgosłupa i paraliżu kończyn dolnych.

W pomoc utalentowanej biathlonistce włączyli się nie tylko przedstawiciele Polskiego Związku Biathlonu, działacze klubu Ukn Melafir Czarny Bór, gwiazdy polskiego sportu z Justyną Kowalczyk-Tekieli i Weroniką Nowakowską na czele, a także przyjaciele Mileny Widlak.

To właśnie oni założyli na jednej z platform zbiórkę pieniędzy na leczenie i rehabilitację zawodniczki, ujawniając przy okazji, że dla nastolatki była to już druga tragedia w ciągu ostatnich dwóch lat...

"Milena, mimo bardzo młodego wieku, wiele w życiu przeszła… Kiedy dwa lata temu zmarł jej ukochany Tata, a świat się zawalił, to Ona stała się podporą dla swojej Mamy i siedmioletniej siostry. Byliśmy przekonani, że limit cierpień w rodzinie został wyczerpany. W tym roku miała zdawać maturę, wybierać kierunek studiów, wyruszać w dorosłość. Nie spodziewaliśmy się, że los jest przewrotny i zafunduje nam kolejną tragedię… Dziś razem z Mileną stajemy do najważniejszego w Jej życiu startu. Dziś walczymy o to, aby dać Jej nadzieję, szansę na samodzielność. Teraz Milenka potrzebuje naszej pomocy. Aby mogła wrócić do życia samodzielnego i niezależnego konieczna jest kosztowna rehabilitacja w Polsce lub za granicą. Koszty leczenia są ogromne, ale wiemy, że nie ma rzeczy niemożliwych, gdy wszyscy połączymy siły. Milenka i jej rodzina muszą podnieść się z tej tragedii, razem z nami mają szansę na powrót do pełni życia i do marzeń, które wciąż noszą w sercu… W tej chwili nie chodzi tylko o to, aby Milena odzyskała sprawność. Chodzi o to, aby nie straciła nadziei i siły do walki. Zróbmy wszystko, aby odzyskała marzenia odebrane w tak młodym wieku" - czytamy w opisie zbiórki.

Milena Widlak uważana była za jedną z naszych najbardziej utalentowanych biathlonistek młodego pokolenia. Wkrótce miała zadebiutować w seniorskiej reprezentacji Polski...