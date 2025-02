Galatasaray SK z Przemysławem Frankowskim w składzie podejmie Konyaspor, w którego barwach występuje Jakub Słowik, w meczu trzeciej kolejki fazy grupowej Pucharu Turcji. Transmisja spotkania w Polsacie Sport 3 oraz na platformie Polsat Box Go. Początek o godzinie 16:55.

W czwartkowe popołudnie czeka nas hitowe starcie w grupie C pierwszej fazy Pucharu Turcji. W Stambule Galatasaray SK zmierzy się z Konyasporem w meczu, który może przesądzić o losach awansu do kolejnej rundy. W szeregach "Aslanlar" zobaczymy reprezentanta Polski, Przemysława Frankowskiego, natomiast po drugiej stronie barykady stanie były bramkarz "Biało-Czerwonych", Jakub Słowik.

Gospodarze czwartkowej batalii mają na koncie cztery punkty po dwóch kolejkach. Na inaugurację fazy grupowej zremisowali w derbowym starciu z Basaksehirem SK, w którego składzie gra Krzysztof Piątek. Polski napastnik wpisał się wówczas na listę strzelców, przyczyniając się do podziału punktów. W drugim meczu Galatasaray nie pozostawiło złudzeń Bolusporowi, rozbijając rywali 4:1 na ich terenie. W nadchodzącym spotkaniu szansę na debiut w tych rozgrywkach może otrzymać Frankowski, który stopniowo wkomponowuje się w skład ekipy prowadzonej przez Okana Buruka.

Liderem grupy C pozostaje jednak Konyaspor, który zgromadził do tej pory komplet sześciu punktów. "Anadolu Kartali" rozpoczęli zmagania od skromnego zwycięstwa 1:0 nad Corum FK, by w kolejnym meczu pokonać Eyupspor 3:1. Ciekawostką jest fakt, że w dotychczasowych spotkaniach Pucharu Turcji między słupkami Konyasporu nie oglądaliśmy jeszcze Jakuba Słowika. Szkoleniowiec Recep Ucar zdecydował się bowiem na rotację i stawia w tych rozgrywkach na zmiennika Polaka - Deniza Ertasa. W Super Lig były golkiper Śląska Wrocław czy Jagiellonii Białystok jest jednak niekwestionowanym numerem jeden w bramce swojej drużyny.

W zespole gości znajdziemy również inne znajome twarze. Jednym z kluczowych piłkarzy ofensywy jest Blaz Kramer, były snajper Legii Warszawa, który szuka odbudowy po nieudanym pobycie w stolicy Polski. Ciekawostką może być również fakt, że w latach 1990–1992 trenerem Konyasporu był Franciszek Smuda, który przed swoją pracą w kadrze prowadził kilka tureckich drużyn.

Transmisja meczu Galatasaray SK - Konyaspor w Polsacie Sport 3 i na Polsat Box Go. Początek o godzinie 16:55.