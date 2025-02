Z Premier League do Serie A? Szykuje się spektakularny hit transferowy!

Według medialnych doniesień, odejście Mohameda Salaha z Liverpoolu jeszcze nigdy nie było tak bliskie jak obecnie. Egipcjanin wciąż nie przedłużył wygasającego w czerwcu tego roku kontraktu z "The Reds" i wiele wskazuje na to, że obie strony nie dojdą do porozumienia. Sytuację chcę wykorzystać Inter Mediolan, chociaż chętnych do pozyskania gwiazdora nie brakuje.

Nie ma co się dziwić, wszak Salah lada moment będzie do wzięcia za darmo, a przecież nadal imponuje formą. W tym sezonie we wszystkich rozgrywkach zdobył już 30 goli i zanotował 21 asyst w 39 meczach! Jest liderem klasyfikacji "Złotego Buta" i jednocześnie jednym z kandydatów do Złotej Piłki. Doświadczony napastnik jest o krok od zdobycia z Liverpoolem mistrzostwa Anglii, a także jest w grze o triumf w Champions League.

Tym bardziej może zaskakiwać decyzja Liverpoolu, a w zasadzie jej brak w związku z przedłużeniem umowy z Salahem. Zagraniczne media donoszą, że klub chce odświeżyć skład i postawić na młodszych piłkarzy, nawet kosztem kogoś takiego jak Egipcjanin.

Sam zainteresowany nie zamierza czekać na ruch Liverpoolu i już podobno rozgląda się za potencjalnym nowym pracodawcą. Według katalońskiego "El Nacional", najbliżej jego pozyskania jest Inter. Miało już dojść do spotkania obu stron, aczkolwiek nie przedstawiono jeszcze żadnych szczegółów kontraktu.

Czy odejście Salaha jest już przesądzone? Biorąc pod uwagę, że Liverpool dotychczas nie doszedł z nim do porozumienia, wszystko na to wskazuje, a wielu kibiców oraz dziennikarzy zastanawia się nie "czy", lecz "gdzie" odejdzie 32-latek.

Zainteresowanie Salahem nadal wyrażają kluby z Arabii Saudyjskiej oraz MLS, aczkolwiek Egipcjanin chciałby kontynuować karierę w Europie. Patrząc na jego bardzo wysoką formę, to nie może zaskakiwać.

Transfer do Interu byłby dla Salaha powrotem do Serie A po prawie dekadzie przerwy. Zanim trafił do Liverpoolu, którego barwy reprezentuje od 2017 roku, wcześniej był piłkarzem m.in. AS Roma w latach 2015-2017.

Salah z "The Reds" sięgnął po mistrzostwo Anglii, Puchar Anglii, dwa Puchary Ligi Angielskiej, Tarczę Wspólnoty, Ligę Mistrzów, Superpuchar Europy i Klubowe Mistrzostwo Świata. Jak dotąd wystąpił w 388 meczach, strzelając 241 goli (stan na 27 lutego 2025).

Polsat Sport