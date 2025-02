A jednak! Mourinho srogo ukarany za derby Stambułu

42 tysięcy euro oraz cztery mecze zawieszenia - taka kara została nałożona przez Turecką Federację Piłkarską na Mourinho. Przypomnijmy, że trener Sebastiana Szymańskiego po zakończonym spotkaniu derbowym Stambułu miał skrytykować zachowanie ławki rywali, mówiąc, że uwaga... "skakali jak małpy”.

Dodatkowo cała sprawa została zgłoszona do UEFA i FIFA. Galatasaray nie spocznie, ponieważ ich zdaniem Portugalczyk dopuścił się oskarżeń na tle rasistowskim. Warto dodać, że ukarany po tym spotkaniu został również trener Przemysława Frankowskiego - Okan Buruk. On z kolei dostał jeden mecz zawieszenia i grzywnę w wysokości około 40 tysięcy euro.

Przypomnijmy, że starcie między obiema ekipami zakończyło się bezbramkowym remisem. To, co mogło przykuć uwagę mediów, to fakt, że mecz został poprowadzony przez słoweńskiego arbitra Slawko Vincicia. Była to pierwsza tego typu sytuacja od 55 lat, żeby sędzia spoza Turcji poprowadził spotkanie w tych rozgrywek.