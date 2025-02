Absolutny rekord w PlusLidze! Takiej sytuacji nie było jeszcze nigdy

Tak wysokiej frekwencji w PlusLidze jeszcze nigdy nie było! Do tej pory rekordowym sezonem był ten sprzed dekady, gdy w rozgrywkach 2014/2015 na trybunach zasiadło łącznie ponad 553 tysiące widzów. W trakcie bieżących rozgrywek ten rekord zostanie pobity. W piątkowym meczu w Warszawie złamana została granica pół miliona widzów, a do rozegrania zostało jeszcze kilkadziesiąt meczów. Wygląda na to, że po raz pierwszy w historii frekwencja w PlusLidze przekroczy 600 tysięcy!