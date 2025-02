VfB Stuttgart kontra Bayern Monachium to spotkanie 24. kolejki niemieckiej Bundesligi. Relacja live i wynik na żywo meczu VfB Stuttgart - Bayern Monachium na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:30.

Gospodarze piątkowego starcia nie mogą być zadowoleni ze swojej postawy w obecnym sezonie Bundesligi. Stuttgart zajmuje dopiero siódmą lokatę w tabeli, co na ten moment nie daje mu miejsca w europejskich pucharach. Warto przypomnieć, że ekipa z Wirtembergii brała udział w obecnej edycji Ligi Mistrzów, jednak zakończyła rywalizację na 26. pozycji w klasyfikacji ligowej. Tym samym zabrakło jej zaledwie jednego punktu do awansu do baraży o 1/16 finału.

ZOBACZ TAKŻE: Chcą go wielkie kluby. Barcelona podała cenę za transfer!

Zupełnie inna sytuacja panuje w Monachium. Bayern pewnie przewodzi tabeli Bundesligi, mając osiem punktów przewagi nad drugim Bayerem Leverkusen. Co ciekawe, oba zespoły spotkają się także w 1/8 finału Ligi Mistrzów. Bawarczycy musieli jednak przebrnąć przez baraże, w których po zaciętej rywalizacji wyeliminowali Celtic Glasgow (2:1, 1:1). Warto podkreślić, że najskuteczniejszym strzelcem ligi niemieckiej jest obecnie Harry Kane – napastnik Bayernu zdobył już 21 bramek w 23 kolejkach.

W pierwszym meczu tego sezonu między tymi drużynami Bayern nie pozostawił Stuttgartowi złudzeń, gromiąc rywali na własnym stadionie 4:0.

Relacja live i wynik na żywo meczu VfB Stuttgart - Bayern Monachium na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:30.

ŁO, Polsat Sport