Chcą go wielkie kluby. Barcelona podała cenę za transfer!

Ronald Araujo może po tym sezonie opuścić Barcelonę, ale pod warunkiem, że do klubu wpłynie oferta na sumę co najmniej 80 milionów euro. Taką wiadomość przekazuje katalońskie "El Nacional". Chętnych do wyłożenia takiej kwoty jednak nie brakuje. Mówi się o trzech gigantach zainteresowanych Urugwajczykiem.