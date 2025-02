Industria Kielce – Orlen Wisła Płock i start sezonu MotoGP hitami pierwszego weekendu marca w kanałach Polsat Sport

Pierwsze dni marca to w kanałach Polsat Sport ogrom sportowych emocji. Na fanów czekają m.in. finały turniejów tenisowych ATP 500 w Acapulco i Dubaju, gala UFC Fight Night, mecze siatkarskiej Plusligi oraz Tauron Ligi, a także koszykarska Orlen Basket Liga. Prawdziwy hit w postaci starcia drużyn z Kielc i Płocka przyniesie Orlen Superliga w piłce ręcznej, ale miłośnicy szczypiorniaka będą mogli wybierać też spośród wielu innych transmisji. Po zimowej przerwie wraca także wielkie ściganie za sprawą ruszającego właśnie nowego sezonu motocyklowych mistrzostw świata MotoGP.

Polsat Sport 1 w niedzielę 2 marca pokaże klasyk Orlen Superligi: Industria Kielce – Orlen Wisła Płock

Taki mecz to dla fanów polskiej piłki ręcznej prawdziwie święto, jakie zdarza się tylko kilka razy w roku. Mowa rzecz jasna o starciu drużyn z Kielc i Płocka, które w niemal każdym sezonie Orlen Superligi typowane są do tytułu mistrzowskiego. Więcej złotych medali ma na koncie drużyna z województwa świętokrzyskiego, ale w ostatnim czasie to rywale z Mazowsza lepiej radzili sobie we wzajemnych potyczkach. Orlen Wisła Płock wygrała dziewięć z jedenastu niedawnych starć z Industrią Kielce, a w minionym sezonie Nafciarze nie mieli sobie równych, zdobywając nie tylko mistrzostwo, ale także Puchar i Superpuchar Polski. Jesienią w Kielcach także triumfowała Wisła, zatem w niedzielę drugiego marca Industria będzie miała doskonałą okazję, by zrewanżować się odwiecznemu rywalowi i zrównać się z nim punktami w ligowej tabeli. Mecz poprzedzi studio, które o godzinie 11:50 rozpocznie się w Polsacie Sport 1. Gośćmi Iwony Niedźwiedź będą Grzegorz Tkaczyk i Artur Siódmiak. O godzinie 12:30 na boisko wybiegną zawodnicy, a ich poczynania skomentują Tomasz Włodarczyk i Robert Lis. Reporterem meczowym będzie Paweł Ślęzak, a po ostatnim gwizdku emocje nie opadną, gdyż z kieleckiej Hali Legionów ponownie nadawać będzie studio Polsatu Sport.

Nowy sezon MotoGP w Polsat Sport Premium 2, na Polsatsport.pl oraz w streamingu Polsat Box Go

W pierwszy weekend marca w Tajlandii rusza nowy sezon motocyklowych mistrzostw świata MotoGP. Fani tej serii mogą liczyć na stałe transmisje z treningów, kwalifikacji i wyścigów w Polsacie Sport Premium 2, na Polsatsport.pl oraz w streamingu internetowym Polsat Box Go. A będzie co oglądać, bo sezon 2025 będzie najdłuższym w historii, gdyż obejmuje aż 22 wyścigi i potrwa do połowy listopada. Przez cały ten czas przy mikrofonach komentatorskich widzom towarzyszyć będzie sprawdzony duet: Grzegorz Jędrzejewski i Adam Badziak. Więcej o faworytach tegorocznej rywalizacji, szansach Marca Marqueza na 9. tytuł mistrza świata oraz kulisach wpływających na formę poszczególnych zespołów, przeczytać można w artykule Grzegorza Jędrzejewskiego na Polsatsport.pl.

