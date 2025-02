Kaczor-Bednarska: Rusza walka o półfinał Ligi Mistrzyń

Trzy tureckie i trzy włoskie siatkarskie potęgi, a obok nich jako trzecia siła w Europie do rywalizacji o wyjazd na Final Four Ligi Mistrzyń w Istambule przystąpią dwa polskie teamy. KS DevelopRes Rzeszów oraz PGE Grot Budowlani Łódź to ekipy z marzeniami, i o ile ta pierwsza ma za sobą grę na tym etapie rozgrywek, drugie debiutują tak w Lidze Mistrzyń, jak i jej ćwierćfinale. Drabinka na tym etapie jest bezlitosna i nie wybacza błędów, ale kto chce zdobyć trofeum, musi wygrywać ze wszystkimi. Spotkania polskich zespołów zaplanowane są na środę.

W rzeszowskiej hali Podpromie po raz kolejny w tym sezonie będzie można oglądać w akcji klubowe mistrzynie świata, włoskie A. Carraro Immoco Conegliano. Joanna Wołosz i koleżanki zjawią się na pierwszy mecz najlepszej ósemki już w najbliższą środę. Poprzednie spotkanie w grupowej fazie Ligi Mistrzyń zakończyło się zwycięstwem przyjezdnych 3:1, ale samo widowisko nie rozczarowało nawet najbardziej wybrednych. Isabelle Haak, Zhu Ting czy Gabi to gwarancja najwyższego poziomu rywalizacji, a gdy po drugiej stronie siatki są olimpijki Agnieszka Korneluk, Katarzyna Wenerska i Aleksandra Szczygłowska, to można spodziewać się zażartej walki. Tak na chłodno, przygotowując porównanie obu ekip, przewagę i to znaczną mają zawodniczki trenera Daniele Santarelliego, rzeszowianki za to mają ogromne serce do gry, które pokazały ot choćby w Pucharze Polski i chęć sprawienia niespodzianki.



W Łodzi Budowlane także w środowe popołudnie rozegrają swój ćwierćfinał z drugą ekipą włoskiej Serie A – Savno Del Bene Scandicci. Ekipa z Toskanii w tym sezonie miała okazję rywalizować z BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała w fazie grupowej, zwycięsko wychodząc z obu potyczek. Łodzianki, prowadzone przez Jelenę Blagojevic, Alicję Grabkę oraz Paulinę Damaskę, dokonały rzeczy historycznej dla klubu, awansując do 1/8 finału. Czas, by znów wyjść ze strefy komfortu i poodbijać lub blokować ataki Ekateriny Antropovej, Kary Bajemy czy kiwki Mai Ognjenović. Team, przed sezonem budowany przez Stefana Antigę, a dziś prowadzony przez Marco Gaspariego, opiera swoją grę głównie o atakującą, wydaje się więc, że jej zatrzymanie znacząco ułatwi drogę do półfinału. Przed nami tydzień z siatkówką na kosmicznym poziomie i miejmy nadzieje, że polskie kluby postawią opór, jakiego we Włoszech jeszcze nie widziano.

Polsat Sport