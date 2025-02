Na październikowej gali Rocky Boxing Night w Żukowie Kajetan Kalinowski i niepokonany wówczas w boksie Rafał Dudek stoczyli zaciętą walkę, której werdykt (77-74, 76-75, 75-76) był podważany przez niektórych widzów. Obaj zawodnicy byli przekonani, że to im należało się zwycięstwo, więc 11 kwietnia w walce wieczoru Babilon Boxing Show & K1 w Nowym Sączu dojdzie do rewanżu.

– Przeanalizowałem pierwszą walkę i wiem, co robiłem źle, a co dobrze. Niepotrzebnie trochę zlekceważyłem Rafała podczas przygotowań. Wynik zostawiam sędziom. Uważam, że wygrałem. Minimalnie, ale wygrałem – przekonuje 25-letni Kalinowski.

Rewanżowe starcie zostało zakontraktowane na 10 rund w limicie kategorii półciężkiej. 41-letni Dudek – legenda polskiego kickboxingu – wystąpi przed własnymi kibicami w Nowym Sączu. Kalinowski zapewnia, że miejsce pojedynku nie ma dla niego znaczenia.

– Zamierzam być dobrze przygotowany. Chcę dobrze wejść w walkę i pewnie wygrać. Nie przeszkadza mi to, że walczymy w Nowym Sączu, będę gotowy – mówi Kalinowski. – Walczyłem w 10-rundowych pojedynkach, to nie problem. Postaram się zrobić to, co umiem najlepiej. Widzę elementy do poprawy i swoje plusy oraz jego minusy, ale szczegóły zostawię dla siebie. Wszystko zobaczycie w ringu, zapraszam na galę do Nowego Sącza – kończy zawodnik z Lublina.

