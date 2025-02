Miedwiediew znów wpadł w szał. Oberwało się sędziemu (WIDEO)

Forma Miedwiediewa pozostawia w ostatnim czasie sporo do życzenia. Zwycięzca US Open z 2021 roku z pewnością inaczej wyobrażał sobie początek sezonu w swoim wykonaniu. Rosjanin odpadł najpierw w ekspresowym tempie z rywalizacji podczas turnieju wielkoszlemowego Australian Open. Później wystąpił jeszcze kolejno w: Rotterdamie, Marsylii, Dosze, a ostatnio mogliśmy go oglądać w Dubaju. W przypadku tych ostatnich zawodów, tam doszedł do ćwierćfinału, w którym lepszy od 29-letniego tenisisty okazał się jednak Holender Tallon Griekspoor, który odwrócił niespodziewanie losy spotkania i pokonał Rosjanina 2:6, 7:6 (9-7), 7:5.

Oczywiście w spotkaniu nie obyło się bez żadnych kontrowersji z udziałem Miedwiediewa, którego emocje wzięły ponownie górę. Rosjanin był wściekły po przegranym tie-breaku w drugim secie. W efekcie otrzymał ostrzeżenie za niesportowe zachowanie od sędziego Adela Noura. Problem polegał jednak na tym, że sam zawodnik nie do końca był świadomy, za co dokładnie został ukarany.

Ten nie czekał zbyt długo z reakcją i z wściekłością na twarzy zaczął dyskusję z sędzią.

- Jesteś bardzo miękki, co? Bardzo miękki. Co to ma być, "podwójne standardy" wobec Rosjan - mówił niezadowolony Miedwiediew.

Sędzia nie pozostał obojętny i w bardzo stonowany sposób zareagował na zarzuty zawodnika.

- Nie mów czegoś takiego. Daniil, jestem bardzo sprawiedliwy! Wszystkich traktuję tak samo - wyjaśnił.

Mimo porażki rosyjski tenisista nie zdecydował się uścisnąć dłoń arbitra po zakończonym spotkaniu.