Nowe wieści o Gamrocie! Może zawalczyć - rywal publicznie rzucił mu wyzwanie!

Mateusz Gamrot (24-3, 1 NC) został oficjalnie wyzwany na pojedynek z Ludovitem Kleinem (23-4-1). Słowak zamieścił wpis na platformie X, w którym bezpośrednio zgłosił gotowość do starcia z "Gamerem". Przypomnijmy, że Polak zajmuje ósme miejsce w rankingu wagi lekkiej UFC – największej organizacji MMA na świecie.

Gamrot nie został wybrany na zastępstwo za kontuzjowanego Dana Hookera w co-main evencie gali UFC 313, gdzie miał zmierzyć się z Justinem Gaethje.

We wtorkowe popołudnie świat MMA obiegła informacja o wycofaniu się Hookera z walki. Wśród potencjalnych zastępców natychmiast pojawiło się nazwisko "Gamera", który otwarcie deklarował gotowość na starcie z Gaethjem.

Polak aktywnie zabiegał o angaż, publikując wpis na platformie X, gdzie domagał się walki z byłym tymczasowym mistrzem UFC. Niedługo później na profilu American Top Team pojawiło się nagranie z jego udziałem.

Ostatecznie jednak UFC zdecydowało się na Rafaela Fizieva jako nowego rywala dla Gaethje. Gamrot skomentował decyzję na swoich mediach społecznościowych, nie kryjąc rozczarowania, ale jednocześnie podkreślając, że pozostaje w pełnej gotowości.

- Łatwiejszy wybór pod względem stylistycznym. Stójkowicze zawsze bali się zapaśników. Jestem w świetnej formie i jestem gotowy na każdego! - napisał Polak.

Sytuację wykorzystał Ludovit Klein, który w środowy wieczór rzucił "Gamerowi" wyzwanie.

- Hej Mateusz, szkoda, że nie dostałeś walki na UFC 313. Styl robi walkę. Czy sądzisz, że twój byłby dla mnie wyzwaniem? Siedem walk bez porażki. Czuję, że zasługuję na rywala z rankingu. Kwiecień, maj – jestem gotowy! - napisał Słowak na platformie X.

Gamrot chce wrócić na zwycięską ścieżkę po sierpniowej porażce z Hookerem na UFC 305. 34-latek przegrał wówczas jednogłośną decyzją sędziów. W rankingu kategorii lekkiej zajmuje ósme miejsce, natomiast Klein nie znajduje się w czołowej piętnastce dywizji.

Słowak dołączył do UFC w 2020 roku, podobnie jak Polak. Początkowo walczył w wadze piórkowej, gdzie przegrał dwie z trzech pierwszych walk. Po przejściu do kategorii lekkiej złapał jednak świetną formę, wygrywając sześć z siedmiu kolejnych starć i remisując jedno z Jaiem Herbertem. Jego ostatni występ miał miejsce we wrześniu, gdy pokonał jednogłośną decyzją Roosevelta Robertsa.

Jak na razie Gamrot nie odpowiedział na wyzwanie Słowaka.