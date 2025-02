Ostatnia karta odkryta! Znamy skład na konkurs drużynowy kobiet podczas MŚ w Trondheim

Kil dołączyła do Anny Twardosz, Nicole Konderli i Poli Bełtowskiej. Występ polskiego kwartetu stał pod wielkim znakiem zapytania w związku z decyzją Natalii Słowik. Skoczkini ogłosiła niespodziewanie kilka dni temu zawieszenie kariery. Dlatego związek musiał czekać na zgodę międzynarodowej federacji (FIS).

"Jestem zadowolona, że jestem w składzie i wystąpię w konkursie drużynowym. Na pewno jest to dla mnie okazja do oddania większej liczby skoków. Nie koliduje mi to z moimi docelowymi zawodami w kombinacji norweskiej. Mam nadzieję, ze uda mi się zrobić z dziewczynami fajną robotę" - powiedziała Kil na portalu X krajowej federacji.

Zawodniczka wykluczyła powrót do skoków. Uzasadniła to tym, że jest lepszą biegaczką dlatego zostanie przy kombinacji.

Dla reprezentantek Polski będzie to trzeci w historii występ w konkursie drużynowym na mistrzostwach świata w narciarstwie klasycznym. W 2021 roku w Oberstdorfie biało-czerwone zajęły siódme miejsce, zaś dwa lata później w Planicy zostały sklasyfikowane na dziewiątej pozycji.

PAP