To będzie starcie zespołów z dolnej części tabeli. Ślepsk wciąż ma szanse na awans do czołowej "ósemki" PlusLigi, premiowanej grą w fazie play-off, natomiast siatkarze ze Lwowa muszą walczyć o to, by wydostać się ze strefy spadkowej.

W ostatnim meczu suwałczanie z kretesem przegrali z Aluronem CMC Wartą Zawiercie. Barkom po niezwykle zaciętym pojedynku uległ PGE GiEK Skrze Bełchatów 2:3.

Relacja live i wynik na żywo meczu Ślepsk Malow Suwałki - Barkom Każany Lwów na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:30.