Zacięte starcie w Suwałkach! Siatkarze Ślepska wyszarpali zwycięstwo

W meczu 27. kolejki PlusLigi siatkarze Ślepska Malow Suwałki pokonali Barkom-Każany Lwów 3:1. Obie drużyny stoczyły wyrównaną walkę, ale to gospodarze zgarnęli komplet punktów i nadal liczą się w walce o play-off.

Pierwszy set bardzo długo toczył się pod dyktando gospodarzy, którzy wygrali pierwsze akcje (3:0) i szybko odskoczyli rywalom (9:4). Dominowali do stanu 19:12, a wówczas zerwali się do walki siatkarze Barkomu (19:16, 20:18), którzy w końcówce złapali kontakt (23:22). Ślepsk wywalczył piłkę setową, ale po asie Rune Fastelanda goście doprowadzili do rywalizacji na przewagi. Rozstrzygnął ją zagrywką na korzyść gospodarzy Henrique Honorato (26:24). Ekipa ze Lwowa nawiązała walkę, ale popełniła w tym secie aż jedenaście błędów własnych.

Zobacz także: Piotr Nowakowski wraca do PlusLigi! Siatkarz ma wznowić karierę

W drugiej partii, po wyrównanym początku (8:7), inicjatywę przejęli siatkarze Barkomu (9:12, 13:18). Grali bardzo skutecznie w ataku (71%), lepiej od gospodarzy prezentowali się w bloku (0–4) i utrzymywali wyraźną przewagę. W ostatniej akcji skutecznie zaatakował Mart Tammearu (17:25).

Początek trzeciego seta również toczył się po myśli przyjezdnych (6:9), ale gospodarze szybko wyrównali (11:11). Wynik do samego końca oscylował wokół remisu. W końcówce suwalczanie uzyskali minimalną przewagę, a po ataku Pawła Halaby mieli piłkę setową (24:22). Przegrali jednak trzy kolejne akcje i goście odwrócili wynik (24:25). Zaciętą grę na przewagi wygrali gospodarze, a w ostatniej akcji siatkarze Barkomu dotknęli siatki (30:28).

Czwartą partię lepiej rozpoczęli siatkarze Ślepska, którzy po asie Pawła Halaby prowadzili 8:6, a później powiększyli przewagę do czterech oczek (12:8). Goście nie rezygnowali, trzymali kontakt z rywalami (13:12, 19:18), a w końcówce wyrównali po punktowym bloku (22:22). Kluczowe akcje padły jednak łupem suwalczan. Konrad Stajer wywalczył piłkę meczową (24:22), a w ostatniej akcji meczu goście zepsuli zagrywkę (25:23). Błędy w tym elemencie pogrążyły ekipę ze Lwowa w tym spotkaniu.



Skrót meczu Ślepsk - Barkom:



Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Najwięcej punktów: Bartosz Filipiak (23), Paweł Halaba (17), Henrique Honorato (11), Konrad Stajer (10) – Ślepsk; Wasyl Tupczi (21), Mart Tammearu (20), Ilia Kowalow (17), Rune Fasteland (11) – Barkom. Drużyna ze Lwowa popełniła aż 31 błędów własnych, w tym aż 25 na zagrywce. MVP: Bartosz Filipiak (20/46 = 43% skuteczności w ataku + 1 as + 2 bloki).

Ślepsk Malow Suwałki ma na koncie 36 punktów i traci dwa oczka do ósmego miejsca. W poniedziałek zostanie rozegrane niezwykle ważne dla tej części tabeli starcie Indykpol AZS Olsztyn - Steam Hemarpol Norwid Częstochowa. Barkom Każany Lwów walczy o utrzymanie i z dorobkiem 20 punktów traci pięć oczek do bezpiecznej strefy.

Ślepsk Malow Suwałki - Barkom Każany Lwów 3:1 (26:24, 17:25, 30:28, 25:23)

Ślepsk: Matias Sanchez, Henrique Honorato, Konrad Stajer, Bartosz Filipiak, Paweł Halaba, Joaquin Gallego – Mateusz Czunkiewicz (libero) oraz Marcin Krawiecki, Antoni Kwasigroch. Trener: Dominik Kwapisiewicz.

Barkom: Deniss Petrovs, Ilia Kowalow, Andrij Rogożyn, Wasyl Tupczi, Lorenzo Pope, Rune Fasteland – Jarosław Pampuszko (libero) oraz Mart Tammearu, Tymur Cmokało. Trener: Ugis Krastins.

WYNIKI MECZÓW I TABELA PLUSLIGI