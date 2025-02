Zaczyna się koszmar selekcjonera Polaków! To w nas uderzy przed MŚ!

Jesteśmy świadkami, jak realizuje się koszmar selekcjonera hokejowej reprezentacji Polski Roberta Kalabera. Przez szybkie odpadnięcie w ćwierćfinale play-off sezon zakończył się dla hokeistów STS-u Sanok, Zagłębia Sosnowiec, a już dziś to grono może poszerzyć Comarch Cracovia, która serię do czterech zwycięstw przegrywa 0-3. Przez to, na niespełna dwa miesiące przed MŚ Dywizji 1A w Rumunii, wielu kadrowiczów reprezentacji Polski nie będzie miało gdzie grać i trenować.