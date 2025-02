Zbliża się koniec napastnika Barcelony. Oficjalnie ogłosili, coraz bliżej nieuniknionego

W lipcu 2023 roku ogłoszono, że Roque dołączy do Barcelony na początku 2024 roku za 30 mln euro i bonusy. Tak też się stało, a Brazylijczyk rozegrał dla "Blaugrany" 16 spotkań, w których strzelił dwa gole. Latem zeszłego roku został wypożyczony do Realu Betis i miał tam spędzić co najmniej rok.

Tak się jednak nie stanie. W ostatnim czasie coraz więcej źródeł łączyło go z powrotem do Brazylii. Zainteresowane było Palmeiras i wszystko wskazuje na to, że młody napastnik już niedługo zostanie piłkarzem tego klubu. Przekonani są o tym czołowi światowi dziennikarze, a w piątkowe popołudnie pojawił się kolejny dowód na poparcie tej teorii.

Real Betis poinformował bowiem, że wypożyczenie Roque zostało skrócone. Trener Manuel Pellegrini powiedział wprost, że Brazylijczyk nie brał udziału w treningu, gdyż jego przenosiny do Palmeiras są w zasadzie pewne.

Media spekulują, że Palmeiras zapłaci za Roque ok. 25,5 mln euro. Klub musi działać szybko, ponieważ w piątek w Brazylii zamyka się okienko transferowe.

Piłkarzami Barcelony są Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny.

Polsat Sport