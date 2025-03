Andrzej Kowal wskazał trzech najlepszych siatkarzy w historii Resovii. Zaskakujący wybór?

Andrzej Kowal przed laty doprowadził Asseco Resovię do wielu sukcesów. Słynny szkoleniowiec był gościem magazynu #7strefa i został zapytany o trzech najlepszych siatkarzy w historii rzeszowskiego klubu. Kogo wskazał trener Kowal?

Andrzej Kowal to legenda Asseco Resovii. Przez wiele lat grał w tej drużynie jako zawodnik, ale największe sukcesy odniósł w roli trenera. Drużynę z Rzeszowa prowadził trzykrotnie (2007–08, 2011–17, 2017–18). Wywalczył z nią trzy tytuły mistrza Polski – w 2012, 2013 i 2015 oraz dwa wicemistrzostwa – w 2014 i 2016 roku; w 2015 doprowadził drużynę do finału Ligi Mistrzów.

W magazynie #7strefa został poproszony o wymienienie trzech - jego zdaniem - najlepszych siatkarzy w historii Resovii.

– Myślę, że najlepszym zawodnikiem był Zbigniew Zieliński. Natomiast z tych współczesnych czasów to Jochen Schöps i Olieg Achrem – wymienił Andrzej Kowal.

Jak słynny trener argumentował swój wybór?

Jochen Schöps grał w Asseco Resovii w latach 2012–18. Niemiecki atakujący dwukrotnie wywalczył mistrzostwo Polski.

– Jochen Schöps był prozespołowy, miał świetną technikę, przegląd sytuacji, zawsze zachowywał zimną krew i spokój na boisku. Wszyscy lubili z nim grać. Technika użytkowa jedna z najlepszych, jakie widziałem, szereg rozwiązań na siatce. Tych atutów miał bardzo dużo – powiedział Andrzej Kowal.

Olieg Achrem był zawodnikiem Asseco Resovii w latach 2009–16 oraz 2020. Białoruski siatkarz z polskim obywatelstwem występował na pozycji przyjmującego. Miał swój udział we wszystkich sukcesach drużyny w czasach trenera Kowala.

– Olieg Achrem do wszystkiego, co osiągnął, doszedł swą ciężką pracą. Dlatego zawsze miałem do niego duży respekt. Był naszym kapitanem i osobą, która scalała zespół. Drużyna za nim szła – wyjaśnił szkoleniowiec.

Zbigniew Zieliński to kolejna legenda Resovii, w której grał przez wiele sezonów (1981–89, 1990–91, 2005–06) - debiut od ostatniego występu dzieliło ponad 20 lat! Kowal miał okazję występować z nim na boisku.

– Zbyszek Zieliński był kapitalnym, uniwersalnym zawodnikiem. Mógł grać na rozegraniu, przyjęciu, ataku... Jego technika, siła i podejście sprawiały, że był znakomitym siatkarzem – stwierdził trener Kowal.