Krecz Pauli Badosy! Ogromny pech hiszpańskiej tenisistki

Hiszpańska tenisistka jest ostatnio w świetnej formie. Niedawno wróciła do światowej czołówki, w dużej mierze zawdzięczając to bardzo dobrej postawie podczas Australian Open, gdzie doszła do półfinału.

Niestety, po raz kolejny Badosę zawiodło zdrowie. Zawodniczka, która dość często ulega mniejszym lub większym urazom, i tym razem przegrała z własnym zdrowiem. Wszystko zaczęło się psuć po pewnym zwycięstwie 6:1 w pierwszym secie ćwierćfinału WTA w Meridzie z Darią Saville.

Hiszpanka coraz gorzej radziła sobie na meksykańskim kortach i widać było, że coś jej dolega. Przy stanie 5:3 dla Saville w drugiej partii faworytka stwierdziła, że ból jest nie do zniesienia i poddała mecz. Powodem krecza był ból w dolnym odcinku pleców.

Paula Badosa - Daria Saville 6:1, 3:5 i krecz Badosy